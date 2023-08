Der kommende Samstag ist ein schwarzer Tag, zumindest auf dem langen Weg, der in Frankreich in die Sonne führt, der Autoroute du Soleil, jedenfalls wenn man den Prognosen des französischen Verkehrsinformationsdiensts Bison futé glauben darf. Schwarz bedeutet hier: höchste Staugefahr auf jenem „Bauwerk, das es den in ihre vierrädrigen Kapseln ein­ge­schlossenen Reisenden erlaubt, eine auf der Landkarte leicht nachzuweisende und in den meisten Fällen im Voraus ausersehene Wegstrecke in einem Minimum an Zeit und mit einem Maximum an Sicherheit zurückzulegen“ – um mit den Schriftstellern und Abenteurern Julio Cortázar und Carol Dunlop zu sprechen.

Als die beiden im Jahr 1982 die Autobahn für ein paar Wochen ins Visier ihres literarisch-wissenschaftlichen Interesses nahmen, konnten die Kanadierin und der Argentinier noch nichts wissen von den Navigationssystemen unserer Gegenwart, die dem nervösen Verlangen der Reisenden nach möglichst kurzer Fahrzeit echtzeitdatengestützte Vorschläge entgegenhalten, ob die nächste Abfahrt – oder schlimmer noch: die gerade verpasste – eine lohnende Umgehung des Staus ermöglichen oder nur zu einer mit Be­­wegung notdürftig kaschierten Zeitverschwendung führen würde. Der Weg war der Weg, jede Abweichung ein Risiko, die Fahrzeit unabsehbar. Und doch haben die beiden seinerzeit ein Konzept perfektioniert, das mehr als vierzig Jahre später die Modewörter Achtsamkeit und Entschleunigung nahelegt, sich in der Variante von Dunlop und Cortázar allerdings mehr aus Subversion und, wie sie selbst bekannten, Verrücktheit nährte.

Eine Schule der Leichtigkeit

Rund 2500 Jahre, nachdem Konfuzius der Legende nach festgestellt haben soll, der Weg sei das Ziel, hatten die beiden die oft befahrene Strecke zwischen ihrem Wohnort Paris und der Provence als Expeditionsziel auserkoren: Alle 65 Rastplätze der Autobahn bis nach Marseille wollten sie eingehend erkunden, je einen am Tag und einen über Nacht, und deren Eigenheiten in einem Expeditionstagebuch festhalten. Die Ernsthaftigkeit der Unter­neh­mung wurde in den Vorbereitungen mit größtem Vergnügen beschworen und mit allerlei Regeln und Vorsätzen beglaubigt.

Schon das und der ganze Rest, der daraus folgt, ist Geschichte, genauer gesagt: Buch. „Die Autonauten auf der Kosmobahn“ haben Carol Dunlop und Julio Cortázar ihr bezauberndes Werk, 1996 endlich auch in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp erschienen, genannt. Es umfasst ­Ta­gebucheinträge und Belegfotos, litera­rische Aperçus, essayistische Abschwei­fun­gen und ausgedachte Briefe einer Mutter an ihren Sohn, die auf der Autobahn zwei den Verfassern nicht ganz unähnliche Reisende ausgemacht hat und ebenso skeptisch wie neugierig beschreibt. „Die Autonauten auf der Kosmobahn“ ist eine Schule der Leichtigkeit und der Lebenskunst.

An einem Sonntag im Mai 1982

Mehr als einen Monat mussten die beiden für ihr Vorhaben auf der Autobahn verbringen, dabei, so glaubten sie zu wissen, ließ das Mautsystem nur einen maximal zweitägigen Aufenthalt auf der ­Stre­cke zu. Ein Brief, in dem Cortázar den Direktor der Autobahngesellschaft Wochen vor dem geplanten Aufbruch in Kenntnis setzte und um eine Sonder­genehmigung bat, blieb unbeantwortet. Das freilich konnte die Abenteuerlust der beiden Reisenden nicht bremsen, und an einem regnerischen frühen Sonntagnachmittag Ende Mai 1982 stiegen sie im zehnten Pariser Distrikt in ihren „Fafnir“ genannten VW-Campervan und nahmen den Weg über die Porte d’Italie. Der erste Rastplatz, die Aire de Lisses, war nach nicht einmal einer Stunde erreicht.