Herr und Hunde plus Katze: Walter Kempowski, im Spätsommer 1981 vor seinem Haus in Nartum Bild: picture-alliance / dpa

Es ist das Verdienst Gerhard Henschels, die Aufmerksamkeit einer nachgewachsenen Leserschaft auf Walter Kempowski gelenkt zu haben, meine natürlich auch. Im Dezember-Heft des Satire-Magazins „Titanic“ von 1993 erklärte er, warum man ihn nicht nur lesen dürfe – das Vorurteil bürgerlicher Gestrig- und Langweiligkeit war keineswegs schon abgeräumt –, sondern geradezu müsse, und machte das am „Tadellöser“ fest, aus dem er zitierte: „Da saß man dann stundenlang und döste vor sich hin“ und „Um nicht mittanzen zu müssen, sagte ich, meine Tante wäre gestorben.“ So konnte Literatur also auch klingen, das war ja unerhört!

Jedes Jahr wieder, wenn die Hundstage kommen

Was mich betrifft, so kamen mir in der Studentenzeit alsbald die „Hundstage“ (1988) in die Finger, und ich machte es mir zur Gewohnheit, sie jedes Jahr zu lesen, und zwar während ebendieser Hundstage, vom 23. Juli bis zum 23. August. Nach dem dritten Mal fühlte ich mich dazu berechtigt, Kempowski in einem handschriftlichen Brief über diesen von der Kritik gewaltig unterschätzten Roman zur Rede zu stellen.