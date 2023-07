Es ist noch gar nicht so lange her, da hörte man überall in Paris einen sehr populären Song des Rappers Oboy, der in der Pariser Banlieue aufgewachsen ist. Das Lied heißt „Avec toi“ und handelt davon, wie schön es ist, nachts durch die Vororte von Paris zu fahren: Wir sind in Armut aufgewachsen, singt Oboy, viens on roule seuls dans la ville, et j’fuis les 22 comme la peste, wir fahren allein durch die Stadt, ich haue vor den Bullen ab. Im Video dazu sieht man den 1997 in Madagaskar geborenen Oboy, wie er einen teuren neuen Mercedes durch die Straßen der Banlieues steuert und mit seinen Freunden auf den Dächern der Sozialbautürme feiert.

Das Lied erzählt von der Hoffnung, dass man auch in den Vorstädten sein Glück finden kann. Diese Hoffnungen wurden für den 17-jährigen Nahel Merzouk brutal beendet, als er am 27. Juni in Nanterre morgens kurz vor acht am Steuer eines neuen Mercedes AMG in eine Polizeikon­trolle geriet und von einem Polizisten nach einer Verfolgungsjagd mit einem Schuss aus nächster Nähe getötet wurde. Seitdem dann die Unruhen ausbrachen, wird auch wieder über die Banlieue gestritten – über die Vorortsiedlungen, die in Songs und Musikvideos als romantische Gegenwelt gezeigt werden, während die Politik sie in der Realität ihrem Schicksal überlässt. Viele der sogenannten Villes Nouvelles, der Neubaughettos mit ihren Betontürmen, wurden vor allem rund um Paris nach der Aufgabe der Kolonien in den Sechziger- bis Achtzigerjahren errichtet, um die wachsende Bevölkerung und die Migranten aus Nordafrika unterzubringen. Oft fehlte jede Anbindung an die bestehende Stadt mit ihren Plätzen und Arbeitsmöglichkeiten. Durchmischung gab es so selten wie soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Die Banlieusards wurden als Billigarbeitskräfte ausgebeutet, Perspektivlosigkeit und Wut wuchsen, 44 Prozent der Einwohner leben heute an der Armutsgrenze.