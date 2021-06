Uniskandal in Halle : Angriff mit der Abrissbirne

Blick in den Hörsaal des Instituts für Anatomie und Zellbiologie am Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Bild: ZB / dpa

Wann ist eine Universität eigentlich noch eine Universität? Diese Frage stellt sich jetzt, wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Letzte Woche hat dort das Rektorat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg einen „Plan zur Profilschärfung und Haushaltskonsolidierung“ vorgelegt, der treffender als „Kahlschlagpapier“ bezeichnet worden wäre. Um die bereits in die Neunzigerjahre zurückreichende finanzielle Schieflage der Universität in den Griff zu bekommen, will man plötzlich ganze Studiengänge schließen. Der am 25. Mai ohne Konsultation mit den Fakultäten vom Rektorat beschlossene Plan soll schon heute dem Senat zur Entscheidung vorgelegt werden: ein klassisches Fait accompli.

In düsteren Farben zeichnet das Papier die Haushaltssituation: Die Grundausstattung durch das Land sei den Aufgaben der Hochschule in keiner Weise angemessen, für Entspannung habe lediglich vorübergehend die Zuweisung von Hochschulpaktmitteln gesorgt. Seit 2020 würden hingegen in Halle Budgetkürzungen des Ministeriums im Umfang von 1,125 Millionen Euro pro Jahr greifen. Obendrein stünden den Hochschulen in Sachsen-Anhalt bis 2024 aufgrund der „Corona-Solidarabgabe“ insgesamt sechs Millionen Euro weniger zur Verfügung. Allerdings belaufen sich die universitätsinternen Defizitschätzungen für das laufende Haushaltsjahr wie schon berichtet auf rund fünfzehn Millionen Euro.