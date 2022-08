Zerstörung von Kulturschätzen : Wie die Ukrainer versuchen, ihre Kultur vor der Auslöschung zu retten

Wenn der Kreml ankündigt, die Ukraine könne „von der Landkarte verschwinden“, kann über die Ziele des Angriffskrieges kein Zweifel bestehen. In Bezug auf das ukrainische Identitätsbewusstsein hat Moskau seit Kriegsbeginn genau das Gegenteil bewirkt. Das sollte nicht davon ablenken, dass die Liste vernichteter oder beschädigter Denkmäler, Theater, Bibliotheken, Museen, Archive und Kirchen in den umkämpften Gebieten täglich wächst. Mehr als vierhundert historische Stätten seien seit dem 24. Februar zerstört oder beschädigt worden, gab unlängst Andrii Portnov, Leiter des Lehrstuhls für „Entangled History of Ukraine“ der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) zu Protokoll.

„Entangled History“? Dass die Geschichte seines Landes nach vielen politischen Neuüberschreibungen durchaus verwoben, gar verworren ist, stellte Portnov bei einer Diskussion in der Berliner Robert-Havemann-Gesellschaft über das „Ukrainische Kulturerbe in Russlands Angriffskrieg“ nicht in Abrede. Die ukrainische Kultur mit ihrer Vielsprachigkeit, ihrem Multikonfessionalismus und ihrem „Spektrum an ideologischen Präferenzen“, so Portnov, werde in der deutschen Öffentlichkeit allzu oft auf ethnischen Nationalismus reduziert. Portnov fordert anstatt diskriminierender Stereotype über sein Land die „Kunst der kritischen Empathie“ gegenüber einer sich gerade jetzt zunehmend manifestierenden Nation.