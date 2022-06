Die SPD und der Krieg : Das Unsagbare

Die Verteidigungsministerin bekommt das Wort vom „Sieg“ der Ukraine in einem Interview nicht über die Lippen. Warum nur?

Frage des Moderators: „Frau Ministerin, soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen?“ Antwort der Ministerin: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine so ausgestattet ist, dass sie in diesem Krieg bestehen kann.“ „Mit dem Ziel, dass die Ukraine gewinnt?“ „Ich glaube, es geht darum, dass die Ukraine bestehen kann, und nicht um einzelne Worte.“ „Wieso bekommen SPD-Politiker das Wort ‚gewinnen‘ nicht über die Lippen?“ „Es geht uns darum zu unterstützen und nicht irgendwelche Worte zu veröffentlichen (!).“ „Aber Ihre Kollegin im Außenministerium sagt es ja: ‚Die Ukraine muss gewinnen.‘ Geht doch.“ „Ja, die Ukraine muss sich verteidigen können.“ „Sie muss gewinnen.“ „Sie muss sich in diesem Krieg verteidigen können“, versetzt die Ministerin erneut, bevor der Moderator das Thema wechselt.

Das Gespräch, das Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) gerade mit dem Deutschlandfunk geführt hat, war eine Szene aus dem absurden Theater. Es wirkte wie ein Spiel, bei dem verliert, wer „gewinnen“ sagt. Es geht hier nicht um Worte, meint die Ministerin. Wird deshalb so hartnäckig verweigert, die naheliegendsten zu verwenden? Als besitze das Wort eine magische Qualität, die geeignet wäre, Ungeheuerliches auszulösen. Weswegen Olaf Scholz (SPD) zur Abwehr dieser Gefahr das Wort „bestehen“ eingeführt hat. Denn „die Ukraine soll den Krieg gewinnen“ ist zum „You-Know-What“ der regierenden Sozialdemokraten geworden. Ob etwas passieren würde, wenn man es ausspräche, ist dabei unklar.