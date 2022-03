Netzkonzerne im Krieg : Kriegsleugner abschalten!

Es hat gedauert, bis Youtube der russischen Kriegspropaganda den Stecker gezogen hat. Zwar hat die Videoplattform von Google die Kreml-Organe RT (Russia Today) und Sputnik schon vor Tagen abgestellt, doch erst jetzt werden Videos aus anderen Quellen unterbunden, die Wladimir Putins Angriffs- und Vernichtungskrieg in der Ukraine bejubeln, kleinreden, beschönigen oder als vermeintliche „Friedensmission“ ausgeben.

„Unsere Gemeinschaftrichtlinien verbieten Inhalte, die gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse leugnen, verharmlosen oder trivialisieren“, sagte ein Youtube-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Facebook hatte zuvor bestätigt, dass es Nutzern in der Ukraine gestattet, sich auch mit Verwünschungen über die Besatzer ihres Heimatlandes zu äußern. „Tod den russischen Invasoren“ ist erlaubt. Auch den Diktatoren Putin und Lukaschenko dürfen Facebook-Nutzer in der Ukraine selbiges wünschen.

Das ist Hetze live

Mag ihnen das jemand angesichts des Flächenbombardements auf ukrainische Städte, des Einsatzes von Brand- und Streubomben, des Beschusses fliehender Zivilisten verdenken? Facebook denkt richtigerweise nicht so. Die Richtlinien des Netzwerks, schreibt der Sprecher des Facebook-Mutterkonzerns Meta, Nick Clegg, auf Twitter, dienten dazu, das Recht der Menschen auf Meinungsäußerung zu schützen – „als Ausdruck der Selbstverteidigung in Reaktion auf die militärische Invasion ihres Landes“. Wendete Facebook seine üblichen Richtlinien „ohne Anpassungen“ an, „würden wir jetzt Inhalte von gewöhnlichen Ukrainern entfernen, die ihren Widerstand und ihre Wut auf die einmarschierenden Streitkräfte zum Ausdruck bringen“. Und das würde „zu Recht als inakzeptabel angesehen“. Gewaltaufrufe gegen russische Menschen, Hass gegen Russen zu schüren – das bleibt bei Facebook verboten.

Mehr zum Thema 1/

Das hat die russische Regierung selbstverständlich nicht davon abgehalten, Facebook und Instagram zu verbieten und zu behaupten, hier werde Hass gegen Russen geschürt. Von der Kreml-Propaganda muss man nichts anderes erwarten. Auf ihren Kanälen, die sich der von der EU beschlossenen Abschaltung mit allen möglichen Tricks entziehen, wird Hass geschürt; hier werden die Ukrainer als vermeintliche „Nazis“ dämonisiert. Russia Today – das ist Hetze live. Aber dass Internetnutzer in der Ukraine die Angreifer verfluchen, das soll nicht erlaubt sein?

In diesem Krieg, den Putin in der Ukraine führt, mit dem er aber den gesamten Westen und die freiheitliche Demokratie meint und bei dem man noch nicht weiß, an welcher Grenze er seine Panzer anhält, wenn überhaupt, löst sich wie so viele bisherige „Gewissheiten“ mit einem Mal und endgültig das Mantra der Netzkonzerne auf, sie seien für die Inhalte, die sie transportieren, nicht verantwortlich. Welche Verantwortung sie haben, das wird Google und Meta durch Putins Bomben gerade klar.