Krieg in der Ukraine : Wir laufen nicht einfach davon

22. Februar 2022

Verrückter Tag – das nächste Datum einer möglichen Invasion. Wir sind in die Phase der Invasionstermine eingetreten und müssen uns daran gewöhnen.

Im vergangenen Monat habe ich die verrückteste Zeit seit 2014 in Donezk erlebt. Das Spektrum reicht von Ignoranz über Panik zu Angst. Du weißt, dass deinem Land definitiv etwas Schreckliches widerfahren wird und dass es definitiv in deiner Stadt beginnen wird. Aber du weißt nicht, wann, was und wie schlimm. Oder überhaupt. Du bist dir nicht sicher, ob sich der Abwasch lohnt, weil jede Minute die Bombeneinschläge losgehen könnten, dreckiges Geschirr ist dann egal. Oder es passiert gar nichts, in dem Fall wäre es dir lieber, dass das Geschirr sauber, die Katzen gefüttert, dein Haar und deine Nägel gemacht sind, genau wie immer. Aber jetzt ist nicht immer.