Ein Soldat verliert beide Beine und Augen an der Front, eine Frau ihre Eltern in Mariupol, und der Bestatter von Irpin muss mehr als dreihundert Tote beerdigen. Drei Geschichten über das Grauen des Krieges.

Ein kleines Grab auf einem großen Friedhof. Der Boden ist sandig, auf dem Grab liegen Kuscheltiere und ein Stoffherz. Vladyslava Savchuk: 24.04.2019 bis 03.03.2022 steht auf einem Holzkreuz. „Dieser winzige Sarg, in dem sie liegt. Wir haben das Loch ausgehoben“, sagt Petro. Das Haus, in dem das Mädchen mit seinen Eltern lebte, geriet unter russischen Beschuss, Vater und Tochter starben. Petro ist 36 Jahre alt und der Bestatter von Irpin, jener Stadt nordwestlich von Kiew, in der die russischen Streitkräfte wie im benachbarten Butscha gewütet haben.

Ihre Panzer donnerten durch die Straßen und schossen wahllos umher. Auf die Zivilisten, die über die fast zerstörte Brücke flohen, ließen die Russen Mörsergranaten regnen. Scharfschützen richteten Familien hin, die versuchten, sich in ihren Autos aus der Stadt zu retten. Mütter, Väter, Kinder. Petro klickt auf seinem Smartphone das Foto eines zerschossenen Taxis an, ein toter Mann hängt über dem Lenkrad, auf der Rückbank die Leiche eines Kleinkinds.