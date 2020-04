curatorbattle : Die Exponate unserer Albträume

Wohl kaum ein Museum spielt die pandemiebedingte Schließung so gründlich durch wie das Yorkshire Museum, in dem die Funde archäologischer Ausgrabungen in Großbritannien ausgestellt sind. Auf Twitter veranstaltet es regelmäßige, mit dem Hashtag #curatorbattle versehene Wettbewerbe unter verschiedenen Themenstellungen. Das schönste Objekt ist gefragt, das tödlichste Objekt, zu Ostern wurden Museen aufgefordert, Eier aller Arten zu posten. Aber kaum einer dieser Wettbewerbe zog so viel Aufmerksamkeit auf sich wie der jüngste um das „creepiest object“, und ja, es finden sich darunter einige, die durchaus dazu angetan sind, uns in unsere Alpträume zu folgen, um dort in unbarmherziger Regelmäßigkeit wiederholte Gastspiele aufzuführen.

Aufschlag Yorkshire: Der Haarschopf einer römischen Dame, noch vollständig mit Haarnadeln.

Nicht schlecht. Aber nur ein fader Vorgeschmack auf die Grausamkeiten, die da noch kamen. Das Naturhistorische Museum Schottlands in Edinburgh gab sogleich den Ton vor mit einer „Meerjungfrau“, einem grausam entgleisten Geschöpf eines gottlosen Taxidermisten, der wohl ein Geschäft daraus gemacht hat, Jahrmarksschauen damit zu bestücken. Für die Unterhaltung der Massen kamen ein Affe und ein Fisch zu Tode. Und es ist nur die bunteste, fröhlichste Vertreterin ihrer Art, weiter unten im Thread finden sich noch deutlich fürchterlichere Entgleisungen.

Ebenfalls zur Stelle war das Deutsche Historische Museum Berlin mit einem äußerst zeitgemäßen Objekt: Einer Pestmaske, die um das Jahr 1700 herum das war, was heute die Ganzkörperanzüge in der virologischen Abteilung der Krankenhäuser sind. Zwei Mitlesende aus England meldeten denn auch gleich Interesse an, man sei beim National Health Service gerade etwas unterausgestattet in Sachen Schutzkleidung.

Es folgen allerlei fürchterliche Talismane aus diversen Tier- und Menschenteilen, das Schamhaar einer königlichen Mätresse, entsetzliche Puppen, die nachts vermutlich heimlich Mörderpuppen sind, Dinge in Reagenzgläsern, ein Rattenkönig und ein Handtuchhalter aus Tirol, der einem nicht nachts im Bad begegnen möchte. Und diese hervorragende Trainingspuppe für Hebammen aus dem Thackray Museum, einer medizinhistorischen Sammlung in Leeds.

Den „Fuß“ der Londoner Keramikkünstlerin Kerry Jameson, mit dem die York Art Gallery souverän einen der vorderen Plätze belegte, suchen Sie sich bitte selbst heraus, ebenso die abgefrorenen Fingerspitzen. Die Autorin hat nämlich, seit sie als Kind mit den Mumien und den Schrumpfköpfen im Frankfurter Senckenberg-Museum konfrontiert wurde, ein tiefsitzendes Problem mit präparierten menschlichen Gliedmaßen und deren Abbildungen und fragt sich seitdem, warum Zombie-Filme ab achtzehn sind, die sind wirklich auch nicht schlimmer als tote Pharaonen unter Glas. Und tröstet sich mit dem Gedanken, dass die Aktion des Museums in Yorkshire ein wenig dazu beigetragen hat, dass auch Sie künftig von entfesselten Museumsobjekten in ihren Träumen heimgesucht werden und sie nicht mehr ganz alleine damit ist.