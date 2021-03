Der Tweed ist so alt wie die Insel, er wurde für Fischer und Hirten gewebt, die dem rauhen Wetter ausgeliefert waren. Die Muster waren klassisch, Fischgräten, Hahnentritt, die Farben spiegelten die Umgebung. Vor den Scheunen stand stets ein Eimer, in dem Urin gesammelt wurde. Nach ein paar Wochen Fermentation wurde aus der Kruste Ammoniak gewonnen, der die Färbung der Wolle festigte.



Eine britische Herzogin kam 1835 zu Besuch, sah den Stoff und verliebte sich in ihn und brachte ihn nach London, Harris-Tweed wurde der Stoff für die Ausrittuniformen der Royals, es soll Queen Victorias Lieblingsstoff gewesen sein. Am Hafen von Stornoway legten plötzlich Schiffe aus Holland, Frankreich und Russland an, auf der Suche nach dem berühmten Erzeugnis. 1913 verabschiedete das britische Parlament das einzige Gesetz zum Herkunftsschutz eines Stoffes: „Harris- Tweed ist ein von den Insulanern von Lewis, Harris, Uist und Barra in ihren Heimen handgewebter Stoff aus reiner Schurwolle, die auf den Äußeren Hebriden gefärbt und versponnen wurde.“ Die Weber der Insel arbeiten von zu Hause, an ihren mechanischen Webstühlen, ohne Elektrizität oder Automation. Die Litzen werden per Hand berechnet, das Garn händisch eingefädelt. Der Hype erreichte 1966 seinen Höhepunkt, da wurden sieben Millionen Meter Stoff produziert (heute sind es 1,2 Millionen). Zur selben Zeit begannen europäische Firmen, billige Textilfabriken in Osteuropa und Asien zu öffnen, damit brach der Markt für den Traditionsstoff schnell zusammen. Viele suchten sich Arbeit in Fabriken auf dem Festland. In den Neunzigern aber begannen die letzten Weber, die Geschichte ihres Tweeds aufleben zu lassen. Sie erzählten Modedesignern von der Herstellungsform, der Eigenartigkeit und der Landschaft der Äußeren Hebriden. Sie drängten das Parlament zu Maßnahmen: 1993 verabschiedete das Unterhaus ein weiteres Schutzgesetz für Harris-Tweed. Das wohl beste Marketing, das man sich wünschen kann.