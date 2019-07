https://www.faz.net/-gqz-9olk7

TV-Kritik: Hart aber fair : Hasspropaganda und geistiger Müll Von Frank Lübberding

- Aktualisiert am 02.07.2019 - 07:56 Bildbeschreibung einblenden Zu Gast bei Frank Plasberg sind Uwe Junge von der AfD, Georg Mascolo, Journalist, Herbert Reul, CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Irene Mihalic von den Grünen und Mehmet Daimagüler, Strafverteidiger Bild: WDR/Dirk Borm Zuletzt wurde viel über die Rolle der AfD in Bezug auf rechtsextremistischen Terror diskutiert. Jetzt hat Frank Plasberg einen ihrer Vertreter in seine Talkshow eingeladen. Die Empörung war groß – und die Folgen bemerkenswert. Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-gqz-9olk7 Weitersagen abbrechen In sozialen Netzwerken können die Zuschauer ihre Mitmenschen live bei der Synthese von Denken und Sprechen erleben. Das ist wie früher beim Stammtisch, nur halt mit größerer Reichweite. Das war auch gestern wieder zu erleben. Frank Plasberg diskutierte über „Aus Worten werden Schüsse – wie gefährlich ist rechter Hass?“ Er hatte das getan, was früher als selbstverständlich galt: Mit denen zu diskutieren, die seit Wochen heftigen Vorwürfen ausgesetzt sind. Hier betrifft es die AfD und ihre politische Rolle im Umfeld jenes Rechtsextremisten, der den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet hat. Schon die Einladung des AfD-Politikers Uwe Junge sorgte für Empörung in den bekannten Verlautbarungsmedien. Die lassen sich nicht alle zitieren, aber zwei Tweets sind bemerkenswert. Sie dokumentieren, wie die Synthese aus Denken und Sprechen es schafft bisweilen ohne Nachdenken auszukommen. „Dafür entschuldigen wir uns“ Das erste Beispiel stammt vom SPD-Politiker Ralf Stegner. Er berichtete während der Sendung über seine Eindrücke: „Herr Junge von der AfD, der bei „Hart aber Fair“ seine rechte Hasspropaganda und seinen geistigen Müll abladen darf, ist ein elender Hetzer und seine Partei besteht aus rechtsradikalen Demokratiefeinden. Diese Leute müssen mit allen friedlichen Mitteln bekämpft werden!“ Nun war Stegner schon öfter ein Experte darin, sein Denken als Selbstbezichtigungsschreiben zu formulieren. So könnte man sich hier die Frage stellen, ob Hasspropaganda über Hasspropaganda nicht auch ein Thema für Freunde der Metaebene sein müsste. Grotesker ist aber seine Fehlwahrnehmung. Junge war in Wirklichkeit an staatstragender Rhetorik nicht zu überbieten. Es gab keine einzige Aussage von ihm, wo Stegner einen Beleg für seine wilden Thesen hätte finden können. Im zweiten Tweet offenbarte sich ein Social-Media-Redakteur des Ersten. Um sich der Anfeindungen wegen dieser Selbstverständlichkeit namens Einladung zu erwehren, schrieb er: „Die Redaktionen der Talksendungen bemühen sich insbesondere, AfD-Vertreterinnen kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall nötig, AfD-PolitikerInnen selbst zu Wort kommen zu lassen.“ Das war scheinbar die Bestätigung dessen, was viele schon immer vermuteten: Die AfD als größte Oppositionspartei wird systematisch ausgegrenzt. Das wiederum rief die Chefin der Zuschauerredaktion des Ersten auf den Plan, um sich in Relativierung zu üben. Dieser Tweet sei „leider nicht mit der Redaktion von Hart aber fair abgestimmt. Dafür entschuldigen wir uns. Wir betonen, dass bei uns für alle Parteien dieselben Standards gelten.“ Womit Sabine Knott allerdings dieser Redaktion die Verantwortung zuschob. Ansonsten hätte sie den Grundsatz als den des Ersten formuliert. Die müssen das wohl anders sehen als Frank Plasbergs Redaktion. false Artikel auf einer Seite lesen 1

2

3

Nächste Seite Zur Startseite

Topmeldungen Video Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten holt Amerikas Präsident zum Rundumschlag aus: Afghanistan sei eine Ausbildungsstätte für Terroristen und Iran spiele „mit dem Feuer“. Für den Nationalfeiertag am 4. Juli plant Trump indes Gigantisches. Im deutschen Elektrizitätsnetz ist es im Juni mehrfach zu schweren Krisen mit europaweiten Folgen gekommen. Die Systemsicherheit war sogar gefährdet. Die Deutschen machen sich für Klimaschutz und sauberen Verkehr stark. Doch wenn Windräder und Bahnstrecken entstehen, rebellieren sie – wie jetzt im Inntal. Nach einem ausgeprägten Hype um den Thermomix läuft es bei Vorwerk seit Jahren deutlich schlechter. Nun stellt das Unternehmen die Produktion des Geräts in Wuppertal ein und entlässt viele Mitarbeiter. Dafür kommt eine neue Fabrik – in China.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Sprinter

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 4, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-06-30T06:11:23Z", "title": "\u201eAusgerechnet mich in rechte Ecke zu stellen, empfinde ich als unversch\u00e4mt\u201c", "url": "https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/verfassungsschutz-hans-georg-maassen-weist-kritik-zurueck-16261169.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/4041136879/1.6261177/article_teaser_ressortmodul/der-ehemalige.jpg", "section": "politik", "faz_plus": false, "change_date": "2019-06-30T08:28:57Z", "teaser": "War der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind? Der fr\u00fchere Pr\u00e4sident der Beh\u00f6rde, Hans-Georg Maa\u00dfen, wehrt sich gegen Vorw\u00fcrfe \u2013 und verweist auf seine Familiengeschichte.", "supertitle": "Maa\u00dfen wehrt sich", "teaser_img_subline": "Der ehemalige Verfassungsschutz-Pr\u00e4sident Hans-Georg Maa\u00dfen spricht bei einer Diskussionsveranstaltung des Berliner Kreises in der Union im Mai.", "date": "2019-06-30T06:11:23Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6261169", "payload": {"headline_short": "Hans-Georg Maa\u00dfen will nicht in rechte Ecke gestellt werden", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2019-06-30T05:26:53.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/4041136879/1.6261177/der-ehemalige.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-05-11T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Der ehemalige Verfassungsschutz-Pr\\u00e4sident Hans-Georg Maa\\u00dfen spricht bei einer Diskussionsveranstaltung des Berliner Kreises in der Union im Mai.\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-06-30T05:26:53.000+0200\", \"title\": \"60820213\", \"first_publication_date\": \"2019-05-11T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6261177\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-06-30T08:28:57Z", "committed": "2019-06-30T08:28:57Z", "seo_description": "Hans-Georg Maa\u00dfen verwahrt sich gegen Kritik, der Verfassungsschutz sei unter ihm nicht ausreichend gegen Rechtsextremisten vorgegangen.", "seo_title": "Verfassungsschutz: Hans-Georg Maa\u00dfen weist Kritik zur\u00fcck", "date_changed": "2019-06-30T08:28:57Z", "coords": [], "teaser_img_id": "1.6261177", "published": "2019-06-30T06:11:23.45Z", "first_publication": "2019-06-30T03:26:52.461Z", "first_publication_date": "2019-06-30T03:26:52.461Z", "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/politik/inland/verfassungsschutz-hans-georg-maassen-weist-kritik-zurueck-16261169/der-ehemalige-16261177.html\", \"image_id\": \"1.6261177\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2019-06-30T05:26:53.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/4041136879/1.6261177/der-ehemalige.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-05-11T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Der ehemalige Verfassungsschutz-Pr\\u00e4sident Hans-Georg Maa\\u00dfen spricht bei einer Diskussionsveranstaltung des Berliner Kreises in der Union im Mai.\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-06-30T05:26:53.000+0200\", \"title\": \"60820213\", \"first_publication_date\": \"2019-05-11T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6261177\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/politik/inland", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "create_date": "2019-06-30T16:26:38Z", "title": "Klangskulptur soll Berliner Luft \u201evibrieren lassen\u201c", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/passanten-spielen-konzerte-klangskulptur-soll-berliner-luft-vibrieren-lassen-16262522.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/2363616089/1.6262526/article_teaser_ressortmodul/60840264.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2019-07-01T05:42:50Z", "teaser": "Eine interaktive Klangskulptur soll die Luft im Berliner Stadtteil Sch\u00f6neberg zum Vibrieren bringen. Entworfen hat sie der K\u00fcnstler Beno\u00eet Maubrey, dessen Skulpturen schon rund um den Globus zu sehen waren. Doch in seiner Wahlheimat Berlin auszustellen, wo er seit fast 40 Jahren wohnt, ist trotzdem etwas Besonderes. ", "supertitle": "Passanten spielen Konzerte", "date": "2019-07-01T05:42:50Z", "doc_id": "1.6262522", "payload": {"video_durations": [null, null, null], "headline_short": "Passanten spielen Konzerte: Klangskulptur soll Berliner Luft \u201evibrieren lassen\u201c", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"AFP\", \"last_publication\": \"2019-07-01T07:42:50.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/2363616089/1.6262526/60840264.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-06-30T12:36:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"AFP\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-07-01T07:42:50.000+0200\", \"title\": \"60840264\", \"first_publication_date\": \"2019-06-30T12:36:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6262526\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-07-01T05:42:50Z", "published": "2019-06-30T16:26:38.172Z", "video_urls": [null, null, null], "teaser_img_id": "1.6262526", "committed": "2019-07-01T05:42:50Z", "date_changed": "2019-07-01T05:42:50Z", "first_publication_date": "2019-06-30T16:26:38.172Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton"}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-06-30T18:18:33Z", "faz_plus": false, "title": "Kein Kaffee mit der AfD", "url": "https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-beschluss-kein-kaffee-mit-der-afd-16260661.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/615761860/1.6260719/article_teaser_ressortmodul/annegret-kramp-karrenbauer-bei.jpg", "section": "politik", "author": "Livia Gerster", "change_date": "2019-07-01T05:44:32Z", "teaser": "Die Union will nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten. In den St\u00e4dten und Gemeinden will man sich das aber nicht vorschreiben lassen. Welche Formen der Zusammenarbeit gibt es schon und was halten Kommunalpolitiker von dem Beschluss?\r

", "supertitle": "Unionsbeschluss", "teaser_img_subline": "Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz im Mai", "date": "2019-06-30T18:18:33Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6260661", "payload": {"headline_short": "Kein Kaffee mit der AfD", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Imago\", \"last_publication\": \"2019-06-30T20:18:34.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/615761860/1.6260719/annegret-kramp-karrenbauer-bei.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-05-27T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz im Mai\", \"source\": \"Imago\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-06-30T20:18:34.000+0200\", \"title\": \"60810870\", \"first_publication_date\": \"2019-05-27T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6260719\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-07-01T05:44:33Z", "committed": "2019-07-01T05:44:32Z", "seo_description": "", "seo_title": "CDU-Beschluss: Kein Kaffee mit der AfD", "date_changed": "2019-07-01T05:44:32Z", "coords": [], "teaser_img_id": "1.6260719", "published": "2019-06-30T18:18:33.878Z", "first_publication": "2019-06-29T17:22:37.251Z", "first_publication_date": "2019-06-30T18:18:33.878Z", "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/politik/inland/cdu-beschluss-kein-kaffee-mit-der-afd-16260661/annegret-kramp-karrenbauer-bei-16260719.html\", \"image_id\": \"1.6260719\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Imago\", \"last_publication\": \"2019-06-30T20:18:34.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/615761860/1.6260719/annegret-kramp-karrenbauer-bei.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-05-27T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz im Mai\", \"source\": \"Imago\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-06-30T20:18:34.000+0200\", \"title\": \"60810870\", \"first_publication_date\": \"2019-05-27T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6260719\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/politik/inland", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "create_date": "2019-06-29T06:34:15Z", "title": "Der Sommer unseres Vergn\u00fcgens", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/faz-net-16253218.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/468795413/1.6253315/article_teaser_ressortmodul/illu-start.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2019-06-29T06:34:25Z", "teaser": "Der Urlaub kommt, die Sonne auch, und die Frage ist: Was sollen wir lesen? Was sollen wir h\u00f6ren? Was sehen? Wir haben da, wie jedes Jahr, ein paar Empfehlungen. ", "supertitle": "Empfehlungen der Redaktion", "date": "2019-06-29T06:34:25Z", "doc_id": "1.6253218", "payload": {"video_durations": [null, null, null], "headline_short": "Empfehlungen der Redaktion. Der Sommer unseres Vergn\u00fcgens", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Kat Menschik\", \"last_publication\": \"2019-06-25T12:17:36.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/468795413/1.6253315/illu-start.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-06-25T12:17:36.460+0200\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"Kat Menschik\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-06-25T12:17:36.000+0200\", \"title\": \"Illu Start\", \"first_publication_date\": \"2019-06-25T12:17:36.460+0200\", \"doc_id\": \"1.6253315\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-06-29T06:34:25Z", "published": "2019-06-29T06:34:15.688Z", "video_urls": [null, null, null], "teaser_img_id": "1.6253315", "committed": "2019-06-29T06:34:25Z", "date_changed": "2019-06-29T06:34:25Z", "first_publication_date": "2019-06-28T08:18:13.916Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton"}]}