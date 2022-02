Aktualisiert am

Gericht in Istanbul : Osman Kavala weiter in Haft

Ein Gericht in Istanbul hat jetzt entschieden, dass der türkische Kulturförderer Osman Kavala weiter in Haft bleibt. Trotz drohender Sanktionen.

Der türkische Kulturförderer Osman Kavala bleibt weiterhin in Haft. Das hat ein Istanbuler Gericht am Montag entschieden, trotz drohender Sanktionen. Kavala sitzt seit 2017 im Hochsicherheitsgefängnis von Silivri, ohne dass er in einem der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte für schuldig befunden wurde.

Die türkische Justiz wirft ihm vor, das Land destabilisieren zu wollen. Zunächst hatte es geheißen, Kavala habe die Gezi-Proteste von 2013 mitorganisiert, dann wurde behauptet, er sei am Putschversuch von 2016 beteiligt gewesen. Zuletzt warf man ihm Spionage vor. Der Europäische Gerichthof für Menschenrechte ordnete im Dezember 2019 die Freilassung des 64-Jährigen an. Da die Türkei dem Urteil nicht nachgekommen ist, hat der Europarat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei eingeleitet. Dem Land können ein Ausschluss aus dem Europarat und andere Sanktionen wie der Verlust des Stimmrechts drohen.

Während der Gerichtsverhandlung waren neben Kavalas Ehefrau Ayse Bugra auch mehrere westliche Diplomaten sowie der Berichterstatter des EU-Parlaments für die Türkei, Nacho Sánchez Amor, anwesend. „Es ist schwer zu verstehen, warum die Türkei den Anordnungen des Gerichtshofs nicht nachkommt, obwohl sie Teil dieser Gerichtsbarkeit ist“, sagte Sánchez Amor der Nachrichtenagentur AFP. Gegenüber der F.A.S. hatte Ayse Bugra gesagt, ihr Mann sei niemals Mitglied einer politischen Partei, Organisation oder Bewegung gewesen: „Seine kritische Haltung war nie radikal oder regierungsfeindlich“. Es sei wirklich erstaunlich und sehr traurig, dass ausgerechnet ihr Mann zu einem Symbol für die Probleme des türkischen Justizsystems geworden sei. Die nächste Gerichtsanhörung ist für den 21. März angesetzt.