Trotz Wiederwahl : Deniz Yücel tritt als PEN-Präsident zurück

Auf der Jahrestagung des deutschen Schriftstellerverbands PEN ist dessen Präsident Deniz Yücel am Abend als dessen Präsident wiedergewählt worden – und im Anschluss dennoch zurückgetreten. Der 1973 in Flörsheim am Main geborene Journalist, der knapp ein Jahr lang wegen angeblicher Terrorpropaganda in türkischer Untersuchungshaft saß, war erst im Oktober 2021 in der Frankfurter Paulskirche gewählt worden – und erklärte, als die Auseinandersetzungen auch nach der Abstimmung nicht aufhörten – seinen Rücktritt: „Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein“, schrie Yücel ins Mikrophon. „Ich trete zurück!“

In Gotha waren 125 Mitglieder des deutschen PEN zusammengekommen und hatten sich in einer atemberaubend toxischen Atmosphäre zehn Stunden lang angebrüllt, des Mobbings, der Verleumdung und der Unaufrichtigkeit beschuldigt. Es lagen sowohl ein Antrag zur Bestätigung Yücels und zweier anderer Vorstandsmitglieder im Amt vor, als auch einer zu seiner Abberufung. Beide Anträge argumentierten zum Wohle des PEN.

Im Antrag zur Bestätigung Yücels sagten 61 Mitglieder: „Wir wünschen, dass die dem Ansehen des PEN schädlichen Querelen ein Ende haben.“ Das Präsidium arbeite „in seiner Mehrheit harmonisch, demokratisch und erfolgreich im Sinne der Charta des PEN für bedrohte Kollegen und Kolleginnen“ und solle dies in Ruhe fortführen. Der Antrag auf Abwahl Yücels hingegen war von einem Erschrecken über dessen „Umgangsstil, Sprache und Herrscherallüren“ die Rede, woraus sich eine „tiefgreifende und systemische Störung des Anstands und er Würde des PEN“ ergeben habe.

PEN-Treffen in angespannter Atmosphäre

Zuletzt sprach ihm eine knappe Mehrheit mit 75 Stimmen das Vertrauen aus, 73 Mitglieder stimmten für seine Abberufung. Die Schuldzuweisungen und Beschimpfungen von beiden Seiten hörten aber auch nach dieser Abstimmung nicht auf. Wie der heillos zerstrittene Verein wieder zur Sache kommen und sich seinen Aufgaben widmen will, ist nach dieser Sitzung völlig unklar.

In Gotha war die Stimmung auf der am Donnerstagabend mit der Verleihung der Kurt-Sigel-Lyrikpreise begonnenen Tagung zunächst schwer einzuschätzen gewesen, zunächst war auch eine gewisse Freude darüber zu spüren, dass man nach zweimaligem pandemiebedingtem Ausfall überhaupt wieder physisch zusammenkommen konnte. Aber natürlich waren viele auch schon angespannt angesichts der so noch nicht dagewesenen Situation.

Der Streit im deutschen PEN hat verschiedene Dimensionen: Er entzündete sich zum einen an öffentlichen Äußerungen Yücels wie seiner Forderung einer Flugverbotszone über der Ukraine, die fünf seiner Amtsvorgänger als unvereinbar mit der PEN-Charta sahen. Aber es ging auch um interne, dann öffentlich gemachte Vorgänge und weitergeleiteten Emailverkehr.

Insgesamt hat das deutsche Kapitel der internationalen Schriftstellervereinigung PEN („Poets, Essayists, Novelists“) laut eigenen Angaben 770 Mitglieder, die auch digital abstimmen konnten. Die Jahrestagung dauert noch bis Sonntag an.