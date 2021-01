Der Traum vom Haus in der Natur ist fast so alt wie die Freude daran, am Feuer zu sitzen, und je größer die Städte wurden, desto größer wurde der Wunsch, sie zu verlassen: Schon die Römer träumten vom „otium“, der Muße eines Lebens auf dem Land oder am Meer, wo man sich den wesentlichen Dingen widmen konnte jenseits des hektischen Stadtlebens. Der Zivilisationskritiker Jean-Jacques Rousseau zog 1778 in eine Hütte, die ihm sein Verehrer, der Marquis de Girardin, gebaut hatte, Henry David Thoreau nagelte sich 1845 in den Wäldern von Concord, Massachusetts, eine Bude zusammen, in der das Einzige, was er von den großen Städten hörte, der nach New York heulende Zug war, und schrieb seinen legendären Aussteiger-Bestseller „Walden“ darüber. Seitdem träumen viele amerikanische Städter mit ihm vom „Leben in den Wäldern“. Wobei die Stadtmüden grob in zwei Gruppen zerfallen, in die Leute mit den olivgrünen und die mit den weißen Hosen – also in jene, die einen Bürgerkrieg fürchten oder Pandemien, die die städtische Zivilisation auslöschen, und in jene, die nur hin und wieder aufs Land ausweichen möchten, um sich zu erholen. Deren Anteil nimmt gerade stark zu, was man an den Immobilienpreisen im Dunstkreis der großen Städte ablesen kann: Während des Lockdowns zogen es diejenigen, die es sich leisten konnten, vor, jenseits der Infektionsherde und Ausgangsbeschränkungen über leere Strände und durch Wälder zu laufen und ihren Job via Zoom zu erledigen. Bei New York sind die Grundstücks- und Ferienhauspreise in der Pandemie teilweise um ein Vielfaches gestiegen.