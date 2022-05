5. Mai 2022



TEXTE: Celina Plag

FOTOS: Conrad Bauer





CHUCK

Während des ersten Lockdowns habe ich viel geschlafen und meditiert. Vorher hatte ich einen Job, der mich unglücklich gemacht hat. Die Auszeit gab mir die Möglichkeit, zu erkennen, was ich wirklich machen will im Leben. Ich glaube, die Pandemie hat vielen Menschen geholfen, ihren Selbstwert zu erkennen und sich nicht mehr mit weniger zufriedenzugeben, auch in finanzieller Hinsicht. Alle glauben wieder mehr an ihre Träume. Ich träume davon, eine Karriere in der Modebranche zu machen und mehr im Bereich Luxus zu arbeiten. Ich möchte außerdem Glück finden innerhalb meiner Familie und für sie sorgen. Meine Eltern sind in den 1980ern von den Philippinen emigriert. Ich bin in L.A. geboren und aufgewachsen. In der Politik wird es hoffentlich in der Zukunft mehr Gleichheit geben in Bezug auf Klasse, Ethnie, Kultur, Religion und Geschlecht. Modisch sind gerade die 2000er zurück, auch das sehe ich politisch: Die Menschen sehnen sich nach einer Zeit zurück, in der das Glück, das sie hatten, etwas mehr easygoing war.