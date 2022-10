Tom Cruise : Clearing im Weltraum

Nun wurde bestätigt, was als Filmprojekt schon seit 2020 in Rede stand: Tom Cruise wird zur Internationalen Raumstation ISS fliegen, um dort als erster Zivilist einen Weltraumspaziergang zu unternehmen. Das teilte Donna Langley, Vorsitzende der Filmstudios Universal Filmed Entertainment Group, in einem BBC-Interview mit. Titel und Datum des Films ließ Langley offen. Cruise werde in dem überwiegend auf der Erde spielenden Film einen Mann verkörpern, der in den Weltraum fliegen muss, um vom All aus die Welt zu retten.

Demnach wird sich der Schauspieler auch präsentisch dort aufhalten, von wo er bislang schon seine Orientierung für ein Leben im Weltinnenraum bezog: im Außerhalb jenes Teils der Schöpfung, die seufzt und in Wehen liegt.

Ein per Clearingverfahren geklärter Kopf wie Cruise, der Wert darauf legt, jeden noch so waghalsigen Stunt selbst auszuführen, hat Furcht und Zittern hinter sich gelassen und richtet sich demnächst ultimativ in der Liga der Unbeeindruckbaren ein, in der auch schon Filme wie „Top Gun“ und „Mission Impossible“ spielen.

Mit seiner unverkapselten Positionierung im Weltraum bezeugt Cruise den Freiheitsgewinn, den ein Leben im Wagnis verspricht. Weltrettung geschieht in der inneren Loslösung von Kategorien, in denen man äußerlich agiert. Die NASA hat dem extraterrestrischen Filmprojekt bereits Unterstützung signalisiert.