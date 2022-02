„Tod auf dem Nil“ im Kino : Reiche Erbinnen der Krimiklassik

Als „Mord im Orientexpress“ vor fünf Jahren in die Kinos kam, scherzte Regisseur und Hauptdarsteller Kenneth Branagh, dass er sich ein ganzes Kino­uni­versum rund um die Welt Agatha Christies vorstellen könnte. Wie beim „Marvel-Kinouniversum“, in dem die Ge­schichten der Superhelden des Comic­verlags auf der Leinwand erzählt werden, fand er auch in Christies Büchern ein Fi­guren­ensemble, das immer wieder in neuen Kontexten auftaucht. Einige pandemiebedingte Startverschiebungen später kommt nun „Tod auf dem Nil“ in die Ki­nos, die zweite Neuverfilmung eines Christie-Krimis, in dem Branagh wiederum nicht nur Regie führt, sondern auch die Hauptrolle des schnauzbärtigen De­tektivs Hercule Poirot übernimmt.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET.







Wie schafft man es, eine Vorlage, die schon so oft für Bühne und Leinwand adaptiert wurde (Peter Ustinovs Bild als Detektiv im weißen Tropenanzug vor den Pyramiden ist fast schon ikonisch) noch einmal so zu präsentieren, dass der nostalgische Wert und die Neuigkeit der Darbietung einander nicht behindern? Branagh weiß: Was das Publikum von Agatha-Christie-Verfilmungen erwartet, ist ein Starensemble, das mit seiner Leistung vergessen lässt, dass man eigentlich schon weiß, wie der Plot ausgeht. Stars hat Branagh, wie schon beim „Mord im Orientexpress“, leicht gefunden, denn der hat an der Kinokasse so gut funktioniert, dass jeder Besetzungswunsch erfüllt und auch das Budget für Kostüm und Szenenbild nicht schmaler wurden.

Da tanzen jetzt also Armie Hammer mit Fadenschnauz und Emma Mackey durch einen Londoner Nachtclub, mit so viel Beckeneinsatz, dass es dabei selbst Patrick Swayze heiß geworden wäre. Da schwebt Gal Gadot als steinreiche Erbin Linnet Ridgeway in einem tief dekolletierten silbernem Samtkleid durch die be­wegte Massenszene, die sich vor ihr teilt wie das Meer vor Moses; die Assoziation liegt nahe, immerhin geht es schon bald nach Ägypten. Dort wird Frau Ridgeway ihre Traumhochzeit vor Hochglanzkulisse feiern, im kleinen Kreis guter Bekannter, die alle mindestens einen Groll gegen sie hegen. Und da man der eifersüchtigen Ex-Freundin des Bräutigams zu entkommen sucht, mietet die Erbin kurzerhand einen Flussdampfer und nimmt alle mit auf Nilkreuzfahrt.

Branagh dehnt und erweitert die Vorlage

Schon hier zeigt sich, dass Branagh die Vorlage spielerisch dehnt und erweitert, einige Figuren streicht und dafür anderen mehr Platz gibt, etwa Annette Benning als reiche Künstlerin mit Staffelei (leider in gebügeltem weißen Leinen und nicht in den extrovertierten Turban-Pailletten-Ensembles, die Angela Lansbury im Film von 1978 trug), Jennifer Saunders gibt ei­ne weitere reiche Erbin, die ihr Vermögen gern irgendwelchen linken Bewegungen spendet, es aber nicht schafft, auch nur einen Handgriff ohne Dienerschaft zu erledigen (ein Seitenhieb auf konsumschambehaftete Moderadikale; 1978 hatte man noch einen Marx lesenden Kommunisten an Bord), und „Black Panther“- Star Letitia Wright spielt die stolze Ma­nagerin der schwarzen Bluesmusikerin Salome (Sophie Okonedo). Weil Branagh als Theaterexperte Talent erkennt, wenn er es vor sich sieht, stellt er abermals Tom Bateman ins Geschehen, der als Manager des Orientexpresses Mr. Bouc in dieser Geschichte eigentlich nichts verloren hat, aber ein guter Ersatz für Ustinovs Helfer David Niven als Detektiv-Sidekick ist, auch wenn er nicht in Nivens Liga spielt, die Chemie stimmt jedenfalls in beiden Fällen.

Die Liebe des Regisseurs zum Theater scheint im Szenenaufbau immer wieder durch, wenn zum Beispiel die Schiffscrew an Deck antritt und sich in flinker Choreographie in die Kabinen verteilt, wenn Leichen in Wes-Anderson-hafter Symmetrie abtransportiert oder Salontüren für die obligatorische finale Erklärszene des Meisterdetektivs im Takt geschlossen werden. Die Kulisse kommt Branaghs Bühnenlogik besonders entgegen: Das Schiff hat man im Studio errichten lassen und in einen Wassertank gesetzt, zwischen den Sets lief es auf den gleichen Schienen, die bereits für die Orient­express-Zugabteile genutzt wurden.

Und da für Eskapismus, den man Filmen mit nostalgischen Stoffen gern un­terstellt und der sich für sie auch gehört, heute nicht mehr allein exotische Landschaften genügen (1978 filmte man noch an Originalschauplätzen in den ägyptischen Tempelanlagen von Abu Simbel), nähert sich die Ästhetik diesmal den heute der Printkrise trotzenden Magazinen an, die mit Alltagsfluchten aus dem zu engen Homeoffice werben. Die Salons und Kabinen des Luxusdampfers könnten mit ihren exakt gefalteten Decken und blinkenden Möbeln auch im Designheft „Architectural Digest“ zu finden sein; die Kleider, die Kostümbildner Paco Delgado im Stil der Dreißigerjahre entwarf, in einer Modestrecke der „Vogue“.

Dass man Branagh bei seinen Luxusexzessen gern folgt, liegt auch an den Än­derungen und Aktualisierungen gegenüber den Vorlagen. Beim Wiedersehen des Klassikers von 1978 fällt vor allem die distanzierte Kühle auf, mit der Peter Ustinov als Poirot ermittelt. Die späten Siebziger entwarfen das Bild eleganter Ra­tionalität im Angesicht von Mord, Gier und Eifersucht. Rund ein halbes Jahrhundert später zeichnet sich in den Figuren das emotionale Überschäumen ab, das wir tagtäglich in den sozialen Medien erleben. Es herrschen Affekt statt Ratio und Sentimentalität statt Selbstreflexion. Das macht auch vor dem Detektiv nicht halt, und so blickt Branagh etwas tiefer in die Seele des Meisters der „kleinen grauen Zellen“ und enthüllt nicht nur das Geheimnis des Schnauzbarts, sondern auch das des mysteriösen Frauenporträts, das Poirot nicht erst seit dem Orientexpress mit sich herumschleppt. Obendrein gibt er dem Detektiv Gelegenheit zum Flirt. Sind die Zutaten für ein Agatha-Christie-Kinouniversum damit beisammen?