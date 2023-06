Am 25. Mai, drei Tage nach dem Tournee-Auftakt der Band Rammstein in Vilnius, eröffnet die Irin Shelby Lynn ein Twitter-Konto. „Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein unter Drogen gesetzt wurde“, schreibt sie – und behauptet in weiteren Einträgen, sie sei von einer Frau aus dem Umfeld der Band eingeladen worden, in Vilnius in der „Row Zero“ zu stehen, einer exklusiven Zone direkt an der Bühne.

Vor dem Konzert habe Till Lindemann, Sänger von Rammstein, bei einer Party Tequila-Shots an sie und andere Mädchen aus der „Row Zero“ ausgeschenkt. In einer Pause sei Lynn hinter die Kulissen in einen Raum geführt worden, in den dann auch Lindemann gekommen sei. Lynn habe ihm gesagt, dass sie keinen Sex mit ihm haben wolle, Lindemann sei wütend geworden und gegangen. Den Rest der Show und die Party danach habe sie wie weggetreten erlebt, zurück im Hotel frühmorgens dann Blutergüsse an ihrem Körper entdeckt, ohne sich erinnern zu können, wie sie zustande gekommen seien. Den Tag und die nächste Nacht habe sie delirierend in ihrem Zimmer verbracht, schließlich den Notarzt gerufen. Ein Drogentest habe nichts angezeigt. Vergewaltigungsvorwürfe erhebt sie nicht.