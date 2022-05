Platin-Thronjubiläum : Kronen sind wichtige Dinge

Sie trägt die Geschichte ihres Landes in sich: Queen Elizabeth überlebensgroß am Londoner Picadilly Circus. Bild: EPA

Mark Twain hat sich auf die scharfe Zunge gebissen, als er im Juni 1897 aus London für den „San Francisco Examiner“ über das diamantene Thronjubiläum Königin Viktorias berichtete. Jedenfalls entbehrt seine Schilderung den leisesten Hauch jenes pointierten Sarkasmus, der den amerikanischen Schriftsteller heute noch so unterhaltsam macht. Von seinem Sitz am Strand sah er „das ganze Empire“ an ihm vorbeidefilieren. In einem Vorbericht hatte Twain seine Leser bereits auf die symbolische Bedeutung der Feier als Sinnbild von zwei Jahrtausenden britischer Geschichte hingewiesen, die mit den enormen Errungenschaften während Viktorias Herrschaft gipfelten.

Das Gepränge übertraf jedoch bei weitem seine Erwartungen. Twain kam aus dem Staunen nicht heraus. Als der offene Landauer mit der Königin-Kaiserin schließlich daherkam, „erhob sich die ganze Welt“ und jubelte. Es sei klar gewesen, dass die Öffentlichkeit Viktoria als Verkörperung des britischen Kolonialreiches wahrnahm, als Allegorie von Englands Größe und der Macht des britischen Namens, schwärmte Twain. Bei ihrem goldenen Thronjubiläum hatte sich Viktoria als Matriarchin der Großfamilie der europäischen Fürstenhäuser feiern lassen. Zehn Jahre später erlebte die Monarchin ihre Apotheose als Herrscherin des britischen Weltreiches.

Letzteres geschah nicht zuletzt, weil sie, anders als 1887, diesmal nicht bereit war, für die angereiste Verwandtschaft aufzukommen. Angespornt von der positiven Resonanz auf das goldene Thronjubiläum, ergriff die Regierung die Chance, die ganze Veranstaltung als imagefördernde Zelebration des Empire zu gestalten und den Anlass zu wechselseitig zweckdienlichen Gesprächen mit Repräsentanten der Kolonien zu nutzen. Die 78 Jahre alte Viktoria war inzwischen zu arthritisch, um die Stufen zur Paulskathedrale würdevoll ersteigen zu können. So blieb sie bei dem ins Freie verlegten Tedeum im Landauer vor der Paulskathedrale sitzen, der sogenannten „Parochialkirche des Empire“, in der sich am diesem Freitag Mitglieder des Königshauses und geladene Gäste zum Dankgottesdienst für die siebzigjährige Herrschaft ihrer Ururenkelin versammeln werden.

Die Endlichkeit rückt ins Bewusstsein

Wie damals, vor hundertfünfzehn Jahren, muss der Hofstaat sich auf die zunehmende Immobilität der jetzigen Monarchin einstellen. Sofern die 96 Jahre alte Elisabeth II. an den verschiedenen Veranstaltungen des viertägigen Festprogramms der kommenden Woche teilnehmen wird, sind Vorrichtungen getroffen worden, um ihr zum Beispiel den Treppenaufgang zum Hauptportal der Paulskathedrale mit dem Eintritt durch eine Seitentür zu ersparen. Ihr hohes Alter und die jüngsten Malaisen rücken die Endlichkeit freilich verstärkt ins Bewusstsein. Ein Westlondoner Bestattungsunternehmen, das sich mit seiner noblen Kundschaft schmückt, hat diesen Umstand aus aktuellem Anlass mit einer Eigenwerbung auf besonders geschmacklose Weise unterstrichen. Im Schaufenster ist jetzt unter einer Union-Jack-Wimpelkette ein Foto der Königin mit einer Gratulation zum Platin-Jubiläum ausgestellt. Daneben eine Urne und eine kleine Bilddokumentation der Trauerfeier, die die Firma 1952 für Elisabeths Vater Georg VI. ausgerichtet hat.