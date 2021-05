Identitätspolitik : „Ich habe mich nach und nach von meiner Idee von ,race‘ entfernt“

Aktualisiert am

Herr Williams, in der kommenden Woche erscheint Ihr Buch „Selbstporträt in Schwarz und Weiß“ auf Deutsch. Der Untertitel lautet „Unlearning Race“. Was bedeutet das?

Wenige Menschen, nur noch eingefleischte Rassisten, würden heute behaupten, dass „Rasse“ einer biologischen Realität entspricht, trotzdem würden viele sagen, dass es zwar ein soziales Konstrukt ist, welches aber durchaus Lebensrealitäten bedingt und beschreibt. Diese Vorstellung, es gebe ein grundsätzliches Schwarzes und ein Weißes In-der-Welt-Sein, das automatisch mit Vor- und Nachteilen einhergeht, schließt Individualität aus. Damit fühle ich mich unwohl.