Krieg in der Ukraine : Thomas Anders klärt russische Fans auf

Sänger Thomas Andersund seine Frau Claudia (links) machen 2003 am Rande seines Konzerts auf den Roten Platz in Moskau einen Spaziergang durch die russische Hauptstadt. Rechts ein russischer Soldat. Bei dem Konzert am Abend traten auch die Scorpions auf. Bild: Picture Alliance

Wem soll man glauben? Im Krieg der Informationen sind viele Menschen verunsichert. Verständnis kommt von unerwarteter Seite. „I get up and get down / Oh, my world turns around / Who is right? Who is wrong? / I don’t know“, sang Modern Talking schon vor 37 Jahren. Fast lesen sich die Zeilen aus dem Lied „Cheri, Cheri Lady“ wie eine prophetische Beschreibung der Lage in Osteuropa 2022.

Natürlich ging es damals um etwas ganz anderes, doch vielleicht haben die russischen Behörden jetzt eine versteckte, subversive Botschaft in den Zeilen erkannt. Deshalb dürften sie wohl froh sein, dass Thomas Anders, die eine Hälfte von Modern Talking, vorerst nicht in Putins Reich auftritt. Dabei ist das Duo in der einstigen Sowjetunion extrem populär. Keine Fahrt in einer Marschrutka, dem typischen Kleinbus, ohne „Brother Louie“ und „You’re My Heart, You’re My Soul“. Die deutschen Achtziger-Jahre-Stars finden den Weg noch in jedes Autoradio vom Schwarzen Meer über Sibirien bis in die kasachische Steppe.

Im Zentrum der Macht

Ein Dutzend Mal trat der Sänger Thomas Anders schon im Palast des Kremls auf. Kein anderer ausländischer Künstler durfte so oft in Moskaus Machtzentrum spielen. Seine Fanklubs in Russland haben in den sozialen Netzwerken Zehntausende Mitglieder. Zwölf Konzerte hätte Anders auch dieses Jahr im März in der Ukraine und in Russland spielen sollen. Die Tour fand nicht statt, zum Bedauern seiner Anhänger.

Anders berichtet in Interviews, er habe Nachrichten voller Unverständnis erhalten. So schrieb der Vorsitzende eines russischen Fanklubs, die Anhänger hätten die Absage „wegen dieses kleinen Konflikts in der Ukraine“ schade gefunden. Anders schrieb zurück, dass es sich nicht um einen kleinen Konflikt oder ein militärisches Manöver handle, sondern um Krieg. In den Fangruppen werden auch Interviews von Anders geteilt, in denen er den Krieg in der Ukraine verurteilt. Ob die Botschaft der auf Deutsch geführten Gespräche bei den Fans ankommt, ist freilich fraglich.

Unerwünschte Künstler

Als Russe würde Anders dafür wohl auf die schwarze Liste „unerwünschter Künstler“ gesetzt. Diese umfasst unter anderem die Gruppen DDT und Aquarium, den Rapper Oxxxymiron und die Eurovision-Teilnehmerin Manischa. Juri Schewtschuk, der Sänger von DDT, war schon in der Sowjetunion eine Ikone der Antikriegsbewegung. Im Mai hatte er auf einem Konzert in Ufa erklärt, Heimat sei nicht das Hinterteil des Präsidenten, das man küssen müsse. Ein anschließend von Polizisten verfasstes Protokoll, wonach er die Streitkräfte diskreditiert habe, nahm das zuständige Gericht in Sankt Petersburg jedoch nicht an und schickte es an die Verfasser zurück.

Thomas Anders kann sich vorstellen, irgendwann wieder in Russland aufzutreten. Laut seiner Website sind die Konzerte nicht abgesagt, nur verschoben. Vielleicht sollte er dann die Scorpions mitnehmen, deren Lied „Wind of Change“ ein weiterer Marschrutka-Klassiker ist. Weil dessen erste Zeilen „I follow the Moskva / Down to Gorky Park / Listening to the wind of change“ heute aber fast sarkastisch klingen, texteten die Hannoveraner es in diesem Jahr um: „Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change.“