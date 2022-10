Aktualisiert am

Energiekrise am Theater : Diskurs braucht Wärme

Während des Corona-Lockdowns rot angestrahlt, jetzt aus Energiespargründen spärlich beleuchtet: das Residenztheater in München. Bild: Picture Alliance

Wir tragen zur kulturellen Grundversorgung bei und spielen gerade in einer Krisensituation für die Gesellschaft eine wichtige Rolle.“ Das sagt die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, Claudia Schmitz. Die Coronakrise ist noch nicht überwunden, da stehen die Theater schon vor den Herausforderungen der steigenden Energiepreise. Im Gespräch mit der F.A.Z. macht Schmitz klar, dass man aus den Erfahrungen der ersten Krise gelernt hat: Während der Corona-Pandemie und den mit ihr verbundenen Schließungen der Häuser habe ein Ort des Diskurses gefehlt, was spürbare Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt habe. Daher sei es gerade in der neuen Krise wichtig, diese Räume offen zu halten und ein Programm zu bieten.

Während einige Museen fordern, von der Bundesnetzagentur direkt in die Liste der „geschützten Kunden“ aufgenommen zu werden, die bevorzugt mit Energie beliefert werden, arbeiten die Bühnen mit anderen Argumenten. Schmitz stellt klar, dass es im Dialog mit der Bundesnetzagentur nicht um eine Priorisierung gegenüber anderen Institutionen gehe, sondern erst einmal darum, dass Theater und Orchester nicht wie Freizeiteinrichtungen behandelt würden.