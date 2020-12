Kontroverse um „The Crown“ : Sollen das wirklich die Windsors sein?

Der Sturz von Margaret Thatcher ist der Stoff, aus dem Dramen sind. Von jenem 13. November 1990 an, an dem Kabinettsmitglied Geoffrey Howe mit seiner Rücktrittserklärung den Startschuss für das Rennen um die Führung der Konservativen Partei gab, bis zum Morgen des 29. November, als Margaret Thatcher, mit den Tränen ringend, erklärte, Downing Street „nach elfeinhalb wunderbaren Jahren“ zum letzten Mal zu verlassen, ist jede Minute bühnenreif.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Das politische Schauspiel fällt in die Zeitspanne, welche die vierte Staffel von „The Crown“ abdeckt, in jene Jahre, in denen zwei Frauen den Laden schmissen, wie Prinz Philip am Anfang der Staffel griesgrämig anmerkt. In der Netflix-Serie wird die dichte Abfolge der Ereignisse jener Novembertage auf fünfzehn Minuten komprimiert. Schließlich bilden sie nur eines der Nebendramen über die mitunter als leibhaftige Seifenoper bezeichnete Regentschaft Elisabeths II.