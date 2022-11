Zehn Plätze in den Charts : Taylor Swift vor Taylor Swift

Kein Orwell-Szenario, sondern Wirklichkeit der späten Kulturindustrie: Über den Moment, in dem die zehn vordersten Plätze der Charts von derselben Künstlerin belegt werden.

Es muss anstrengend sein, immer nur Antihelden anzufeuern: Taylor Swift bei einem Konzert in New York Bild: dpa

Die Popkultur wird immer übersichtlicher. Obwohl das Internet in seiner optimistischen Anfangszeit versprach, ein jeder könne darin als Künstler eine Öffentlichkeit finden und womöglich erfolgreich werden, und obwohl Streaming-Plattformen heute verheißen, die gesamte Musikgeschichte sei auf ihnen mit einem Klick verfügbar, bleiben offenbar nur wenige Namen wirklich dauerhaft hängen.

Nur wenige Bands oder Sängerinnen sind wirklich so groß, dass sie auch über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte große Stadien füllen, und nur wenige etablieren sich dauerhaft ganz oben in den Verkaufscharts. Wenn es doch gelingt, dann oft mit Unterstützung einer PR-Maschine, die ständig Mitteilungen aus der Welt dieser Stars erzeugt, bis auf allen Kanälen Kanye West und Taylor Swift dominieren.

Der grotesk anmutende vorläufige Höhepunkt dieser Zuspitzung ist die Nachricht, dass Swift, wie Montag bekannt wurde, nun zur gleichen Zeit die zehn vordersten Plätze der amerikanischen „Billboard Hot 100“-Verkaufscharts einnimmt. Was zunächst wie eine Phantasie Orwells oder Huxleys klingt, wird im Spätstadium der Kulturindustrie mühelos Wirklichkeit: Angeführt vom Song „Anti-Hero“ auf Platz eins, stammen auch die folgenden neun bestplatzierten Stücke von Swifts neuem Album „Midnights“. Ein solcher Rekord war seit Einführung der heißen Einhundert im Jahr 1958 noch niemandem gelungen.

Flirts mit dem Verruchten

Nun kann man Swift im Gegensatz zu West eher keine Tendenz zu Skandalen nachsagen, wenn man Vielfliegerei oder ein Musikvideo, in dem eine Waage das Wort „fett“ anzeigt, nicht skandalös findet zumindest – das Video wurde nach „Fatshaming“-Vorwürfen inzwischen bereinigt. Die 1989 im Osten Pennsylvanias geborene Taylor Swift hat einfach sehr früh begriffen, wie man erfolgreiche Songs schreibt, sie hatte schon mit vierzehn einen Musikverlagsvertrag und war nach ersten Erfolgen im Country schlau genug, die Genregrenzen zu sprengen. Inzwischen ist ihre Musik weder besonders gut noch besonders schlecht, während sie auf dem Albumcover, in Musikvideos und in ihren Texten durch vorsichtige Flirts mit dem Verruchten versucht, auch das ihr anhaftende Nied­lichkeits­image zu sprengen.

Die Lieder auf „Midnights“ erzeugen, obwohl die Blues-Tradition im Titel mitschwingt und die Texte von Depression und gestörter Selbstwahrnehmung handeln, allerdings weder besondere Melancholie noch überhaupt Gefühlsspitzen. Das ist an sich nicht schlimm, andere Hörer mögen es ja auch ganz anders empfinden. Es weckt nur das Bedürfnis, etwa angesichts der jüngst in einer Studie wieder belegten, schreiend ungerechten Entlohnung der meisten Musikschaffenden im Streaming-Zeitalter, auch weiterhin Aufmerksamkeit für die Musikvielfalt jenseits des Mainstreams zu erhalten, bevor Taylor Swift irgendwann hundert von hundert Plätzen der Billboard-Charts belegt.