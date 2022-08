Kulturzentrum in Taipeh : Wie Taiwan sich eine Zukunft baut

Rund sieben Kilometer trennen den Platz mit der von Nationaltheater und Konzerthalle flankierten Tschiang-Kai-schek-Gedächtnishalle und Taipehs neues Zen­trum für die darstellenden Künste im Norden der taiwanischen Hauptstadt. Zeitlich liegen beide Wahrzeichen nur fünfunddreißig Jahre auseinander, doch sie stammen aus unterschiedlichen Welten. Nichts macht den bemerkenswerten Gezeitenwechsel seit Taiwans friedlichem Übergang von einer Militärdiktatur zur liberalsten Demokratie Asiens derart dramatisch sichtbar wie der Kontrast zwischen dem sehnsüchtig auf die Vergangenheit verweisenden Prunk im Stil alter chinesischer Palastarchitektur auf dem Areal um die Gedächtnishalle des Generalissimus, der im taiwanischen Exil von der Rückeroberung des chinesischen Festlands träumte, und dem der Zukunft zugewandten Kulturzentrum, das Rem Koolhaas und David Gianotten vom Rotterdamer Architekturbüro OMA (Office for Metropolitan Architecture) entworfen haben.

Signalwirkung erwünscht

Diesem Taipei Performing Arts Center (TPAC) war von Beginn der Planungsphase an eine Signalwirkung zugedacht. Die mit tragfähigem Wellglas und handpolierten Aluminiumpaneelen verkleidete Stahlkonstruktion sticht mit ihren an drei Seiten aus einem Kubus herausberstenden Bühnen denn auch im Straßenbild hervor. Die aktuelle Zuspitzung der Taiwanfrage und die zeitliche Koinzidenz der Eröffnung des TPAC und der Nachwehen des umstrittenen Besuchs von Nancy Pelosi in Taiwan verleihen dem Komplex in der architektonisch keineswegs verwöhnten Hauptstadt noch zu­sätzliche Symbolkraft. In den vierzehn Jahren, die seit dem internationalen Architekturwettbewerb, bei dem OMA sich gegen mehr als 130 Konkurrenten durchsetzte, vergangen sind, hat sich die mehrschichtige Identität der Inselbewohner unter der ständigen Bedrohung durch China zusehends gefestigt.