Aktualisiert am

Hals und Hände kommen am Ende

Tätowieren als Kunstform : Hals und Hände kommen am Ende

Die durchgestochene Gesellschaft: Das Tätowieren ist weit verbreitet und eine Kunst für sich. Warum macht man es denen, die davon leben, eigentlich so schwer?

Es ist Kunst, und es kann auch nicht weg: Sven „Fide“ Albrand vor seinem Tattoo-Studio in Berlin Bild: Jens Gyarmaty

Man schätzt, dass in der deutschen Bevölkerung inzwischen jeder Fünfte oder sogar schon jeder Vierte tätowiert ist, in manchen Altersgruppen sind es sogar drei Viertel. Gegenwärtig gibt es 16.000 bis 18.000 Tätowierer. Auch wenn die immer näher kommende Durchstechung der Gesellschaft nicht allein deren Werk ist, sondern das Ergebnis von jahrzehntelanger, auch von früheren Generationen geleisteter Arbeit, darf man sagen: Wenn das Impfen hier auch so effizient vonstattenginge, hätten wir eine Sorge weniger.

Edo Reents Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Geschichte der Tätowierung ist, in aller Kürze, folgende: Die ältesten bekannten Funde reichen weiter als fünftausend Jahre zurück. Unter Naturvölkern diente das Tattoo zur Kennzeichnung der Stammeszugehörigkeit oder als Rangabzeichen. Unter Europäern ließen sich bis ins sechzehnte Jahrhundert fast nur Seeleute stechen, damit sie im Falle ihres Todes und ihrer Bergung als Christen identifiziert werden konnten. Mit der Zeit kamen zu den christlichen Motiven maritime und erotische hinzu.