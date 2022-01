Sylvan Adams : Rennrad-Verrückter: Immer nur das Eine

Der Macher: Sylvan Adams will den Radsport in Israel fördern. Bild: AFP

Zum Rennrad drängt es, zum Rennrad lenkt es. Gibt es eine bessere Möglichkeit, in diesen Zeiten des Ausgeliefertseins die eigene Souveränität zu erfahren, als im Sattel eines feingliedrigen, mit zwei Fingern tragbaren Carbon-Renners alle Widrigkeiten zu umsausen? So, als gäbe es sie nicht: die Staus der Autos, die dicke Luft in Bus und Bahn, die Langwierigkeit der Stadtdurchquerung, die freudlosen Gesichter der Verkehrsteilnehmer. Hier, auf dem in der Stadt zum Einsatz gebrachten Rennrad, wird die Verschmelzung von Maschine und Mensch als Freiheitserlebnis steuerbar, als Jauchzer vor den Hintergrundballungen der verkehrstechnischen Infrastruktur.

Was Ernst Jünger in seinem Aufsatz „Die Maschine“ 1925 noch ins Düstere zieht, erscheint rennradfahrend im Hellen: „Wir dachten, sie als eiserne Krieger für uns arbeiten zu lassen, und sind stattdessen in ihr Getriebe geraten.“ Wer möchte in rasanter Radeinheit das eigene Getriebe noch abheben vom Getriebe seiner schaltbaren Gänge? Stellt sich beides hier nicht als ein psychosomatischmaschinelles Ganzes dar, wie es Jünger durch die Maschine zunächst noch bedroht sah: „Sie hat uns das Ganze genommen und uns zu Spezialisten gemacht.“ Wenn schon Spezialistentum, dann gilt doch für die Rennradmaschine: Sie hat uns zu Spezialisten fürs Ganze gemacht. Vom Autarkieerlebnis des Rennradfahrens – höchste Reichweite bei leichtestem Gepäck – lässt sich die Welt ganz neu entwerfen.

Ein Spätberufener

Radrennfahrer sind von Haus aus Weltverbesserer insofern, als sie der Welt nur das Befreiende abgewinnen und das Bedrückende hinter sich lassen, kaum dass es ihnen auf ihrer Route entgegentritt. In globale Dimensionen hat dieses weltverbessernde Gutdraufsein Sylvan Adams getrieben, einen spät berufenen Amateurradsportler und Im­mobilien-Milliardär, der 2016 von Kanada nach Israel zog und seitdem wie aus einem pedalbetriebenen Parallelkosmos heraus als israelischer Superbatman in den Weltenlauf eingreift, mal hier, mal dort.

Als Mäzen versteht er sich als Metapolitiker, der sein privates Rennsport-Interesse zum öffentlichen Nutzen kehrt, ob bei der Verkehrswende in Tel Aviv oder als Förderer des Profi-Teams „Israel Start-up Nation“, das an internationalen Wettbewerben teilnimmt. Die jüngste Rettungsaktion des „Rennradverrückten“ (Tel Avivs Bürgermeister über Adams): Für 167 afghanische Radfahrer fand er einen Weg, um sie „vor diesem grausamen und sadistischen Regime in Sicherheit zu bringen“, wie Adams in einem ganzseitigen Interview der aktuellen Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“ erklärt. Indem Adams immer nur das eine sieht, die alles bestimmende Rolle des Rennrads, hat er das Ganze fest im Blick.