Sybil Gräfin Schönfeldt : Eine Freundin klarer Worte

Als sich in den Fünfziger- und Sechzigerjahren die Kinderbuchwelt an­schickte, bunter, schöner, internationaler zu werden, trafen sich Verlagsleute, Kritiker und Autoren jedes Jahr zu Lesungen und Diskussionen auf der Insel Mainau. Es war die Zeit, in der in München die Internationale Jugendbibliothek begründet wurde, heute die umfangreichste ihrer Art, und in der der deutsche Jugendliteraturpreis aus der Taufe gehoben wurde, der damals wie heute ausdrücklich auch ins Ausland schaut.

Ein häufiger Gast auf der Mainau war die Journalistin Sybil Gräfin Schönfeldt, geboren 1927 in Bochum. Mit anderen Teilnehmerinnen übernachtete sie in einem Gruppenschlafsaal, in dem aufgespannte Tücher für etwas Privatsphäre sorgten, sie führte Gespräche mit den angereisten Autoren und Verlagsmitarbeitern aus der DDR und schrieb so kluge und wegweisende Artikel, dass sie bald zur prominentesten und einflussreichsten Kritikerin der Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland wurde und es lange geblieben ist.

Ein Segen für das Kinderbuch

Doch um ihr Engagement zog sie Grenzen: Als einmal für ein Podium spontan ein Moderator gesucht wurde, lehnte sie ab, das zu übernehmen. Denn unter den Diskutanten war Hans Baumann, einst der prominenteste Autor von HJ-Gesängen, nun be­strebt, sich mit Kinderbüchern wie „Ich zog mit Hannibal“ einen anderen Namen zu machen. „Neben einen alten Nazi wie Baumann setze sie sich nicht“, habe sie dem Veranstalter geantwortet, woraufhin sich auch andere Teilnehmer ihrem Protest an­geschlossen hätten.

Die Autorin von ganz unterschiedlichen Büchern, die über Benehmen und Kochen ebenso schreiben konnte wie über ihre Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, erzählte lebhaft und anregend aus jenen Jahren, so wie sie immer in jedem Gesprächsgegenstand das fand, was sie interessierte. Für die Kinderbuchszene war sie ein Segen, zugleich war sie mit ihrer Freude am offenen Wort auch reizvolles Ziel für diejenigen, die in Schönfeldts Stil- und Traditionsbewusstsein ein Indiz für eine gesellschaftlich rückwärtsgewandte Gesinnung sahen und ihre Texte anprangerten, was schon damals wenig überzeugend war.

Der Witz in der Bibel

Sybil Gräfin Schönfeldt, verheiratete Schlepegrell, brachte zahlreiche Kinderbücher ins Deutsche, am wirkungsvollsten vielleicht das Werk der linken englischen Autorin Edith Nesbit und Bücher von Roald Dahl, sie schrieb über ihre Freundin Astrid Lindgren und erzählte die Bibel nach, mit großem Sinn für den in der Vor­lage schlummernden Witz.

Bis zuletzt lebte sie in ihrer Hamburger Wohnung, empfing Gäste und kochte für sie. Auf dem Balkon standen Blumenkübel, in denen wachsen durfte, was der Wind, die Vögel oder Eichhörnchen dort hingeschleppt hatten. Am Mittwoch ist Sybil Gräfin Schönfeldt im Alter von 95 Jahren gestorben.