Bibliotheksbrand in Kapstadt : Zeugnisse des Widerstands

Noch ist es zu früh, das volle Ausmaß des Schadens des Großbrandes in Kapstadt zu bewerten: Die Jagger-Bibliothek der Universität Kapstadts wird erst voll zugänglich sein, wenn letzte Brandherde gelöscht sind. In der Afrikana-Bibliothek, Teil der Jagger-Bibliothek, lagerten viele einmalige private Sammlungen, die nicht zuletzt die Geschichte des Widerstandes gegen die Apartheid widerspiegelten. In einer ersten Bilanz der Unterlagen, die im Lesesaal durch das Feuer am vergangenen Sonntag zerstört wurden, nennt die Hochschule am Mittwoch die meisten der etwa 70.000 Bücher und Broschüren der „African Studies Published Print Collection“ sowie Regierungsdokumente aus weiten Teilen Afrikas.

Dazu kommen jene Manuskripte und Archive, die just im Umfeld des Leseraums aufbewahrt wurden, um sie zu digitalisieren. Welche das sind, wird erst bekanntgegeben, wenn die Stifter informiert sind. Spezialhubschrauber hatten den Brand aus der Luft gelöscht, das Löschwasser brachte aber Schaden im Lesesaal und zwei Kellergeschossen. Noch Schlimmeres wurde verhütet, weil Brandschutztüren nach dem Feueralarm automatisch schlossen.

Der Lesesaal ist völlig zerstört

Wer die Bestandsliste für das 1930 errichtete Gebäude sichtet oder dort auch forschte, weiß, dass der Zugang zum Wissen um die Widerstandsbewegung in den Jahren vor dem Machtwechsel in Südafrika 1994 durch den Brand von nun an ausgedünnt sein wird. Das gilt nicht nur für schriftliche Dokumente, sondern auch für Bewegtbilder: Das audiovisuelle Archiv umfasste neben etwa 20.000 Filmen und Videos vorwiegend zu Südafrika eine der größten Sammlungen afrikanischer Filme auch zu anderen Regionen des Kontinents.

Neben Spielfilmen sowie Sammlungen zu afrikanischen Filmfestivals zählen dazu filmische Dokumente über Künstler wie William Kentridge und die ihm zeitweise verbundene Kapstädter Handspring Puppet Company, die just ein neues Stück für das Theater der Welt in Düsseldorf vorbereitet. Dazu kommen etwa 3000 Dokumentarfilme. Die ARD hatte von 1984 an Produktionen ihres Johannesburger Studios, etwa 7100 Bänder überwiegend im Beta SP Format – das bis 2005 meistgenutzte professionelle MAZ-Format –, über das südliche Afrika dem Visual History Archive geschenkt. Viele dieser Filmdokumente stammen aus den Jahren kurz vor und nach dem Ende der Apartheid. Ein Großteil des Bestandes des Kapstädter Filmarchivs ist – wie auch andere Medien der Bibliothek – bereits digitalisiert und so zumindest in Kopien gesichert. Im oberen Stockwerk wurde aber offenbar eine Sammlung mit mehreren tausend historischen Filmdokumenten vernichtet.

Hilfsangebote aus aller Welt

Die Jagger-Bibliothek am Fuß des Tafelbergs mit ihrem völlig zerstörten Lesesaal ist eine von acht Bibliotheken der Universität – sie umfasste den wohl wichtigsten Teil der 1,2 Millionen Bände der Universität. Unersetzbar, soweit nicht schon digitalisiert, sind daneben auch die etwa 1300 dort verwahrten Sondersammlungen – viele Privatpersonen, Parlamentsabgeordnete der liberalen Opposition und Familien hatten ihre Bestände wie Briefe, Manuskripte oder Fotos der Bibliothek gespendet. Der Autor und Aktivist Patric Tariq Mellet, Kenner der Sklavereigeschichte, etwa hatte jede der 1500 Publikationen, die er im Exil mit seiner Liberation-Movement-Druckerei herausgab, der Bibliothek überlassen – er habe geglaubt, sagte er jetzt, die „African Studies Library“ sei eines der bestgesicherten Archive des Landes und zugleich Forschern zugänglich.

Der Cape Town Heritage Trust, eine 1987 von Kapstadt und der Westkap-Provinz gegründete unabhängige Stiftung zur Bewahrung des kulturellen Erbes, betont die enorme Bedeutung dieser Sammlungen nicht nur für die Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Kaps und Südafrikas, sondern der Welt. Dazu zählen Papiere zur Kolonialvergangenheit und der Befreiungsbewegungen sowie Unterlagen nicht nur bekannter Politiker, Architekten oder Komponisten, sondern auch von Gemeinschaften, die ansonsten in Archiven wenig Aufmerksamkeit finden. Dank der digitalen Listen hofft man nun, die Sammlung afrikanischer Studien rekonstruieren zu können, zumal es dafür Hilfsangebote aus aller Welt gibt.

Zu den Beständen, bei denen noch unklar ist, was den Brand überstanden hat, zählen auch Papiere von Ärzten, die den Tod des Politikers Steven Biko untersuchten, der 1977 in Pretoria in Polizeigewahrsam umkam. Auch andere Aussagen vor der Kommission für Wahrheit und Versöhnung sind dort gebündelt, die Verbrechen der Regierung vor 1989 untersuchte – vor allem zu Übergriffen im Westkap um Kapstadt herum. Black Sash, eine Gruppe von Frauen, übergab ebenso wie manche widerständige Studentengruppe ihr Archiv der Jahre von 1970 an der Jagger-Bibliothek. Ihren Namen Black Sash verdanken sie einer schwarzen Schärpe, die sie bei mutigen Protesten vor dem Parlament trugen. Manche werden nach den Kulturgutverlusten nun wieder schwarze Schärpen tragen wollen.