Vielleicht fangen wir ausnahmsweise mal mit den guten Nachrichten an: In Deutschland fehlen nach Einschätzung des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima zurzeit rund 60.000 Heizungsinstallateure. Wenn Sie also zum Beispiel gerade Ihren Schulabschluss in der Tasche haben und einen Job suchen, der angesichts sonst doch so ungewisser Zukunftsaussichten materielle Sicherheit garantiert, dürfte die Wette auf die Heizungsbranche nicht allzu riskant sein.

Allein im kommenden Jahr müssen in Deutschland vier Millionen Heizungen ausgetauscht werden, weil sie dann 30 Jahre alt werden, das ist schon lange Pflicht. Auch das trifft sich ganz gut, weil man bei der Gelegenheit gleich ein wenig die Welt retten kann, indem man die alten CO2-Schleudern durch umweltfreundliche Geräte ersetzt. Und noch ein glücklicher Umstand: Anlagen, mit denen man energieeffizient Wärme erzeugen kann, funktionieren schon ziemlich gut. Es sind wahre Zaubermaschinen, die ganze Städte mit kostenloser Erdwärme heizen können, aus einem Kilowatt Strom machen sie vier Kilowatt Heizwärme. Es gibt sie sogar von deutschen Herstellern! Selbst wenn Sie also kein Interesse an einem Job als Handwerker haben, sondern vielleicht nur jemand sind, der es ab und zu gerne warm hat, lohnt sich so eine Wärmepumpe. Fast ganz Europa ist zurzeit verrückt nach den Dingern, außer den Briten und den Deutschen. Der Markt boomt. Und wenn Sie jemand sind, der Öko-Trends erst mitmacht, wenn sie sich in China durchgesetzt haben: Die Volksrepublik ist gerade dabei, Weltmarktführer zu werden.