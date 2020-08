Streit um Fontanehaus : Filzerei und Zopfpreußentum

Nach dem Jubiläumsjahr streiten Stadt und Betreiber um die Finanzierung des Fontanehauses in Schiffmühle: Halten die hohen Besucherzahlen an? Im September kann es wieder öffnen, vorerst nur für zwei Monate.

Einen „ungesättigten Ehrgeiz“ spürte Fontane in seiner Brust. Fast zwanghaft verglich er sich immer wieder mit anderen Schriftstellern und sah sich den Kürzeren ziehen. Im vergangenen Jahr wurde zwar sein zweihundertster Geburtstag groß gefeiert – mit zahlreichen Publikationen und einigen gewichtigen Ausstellungen. Ob der Autor den Deutschen aber auch nach dem Ende des Fontane-Jahres einen Besuch wert ist, wird sich kommende Woche herausstellen: Das ihm gewidmete Haus im brandenburgischen Schiffmühle kann von September an erstmals wieder öffnen, wenn auch nur für zwei Monate. Möglich wurde das durch eine Interimsvereinbarung zwischen der Stadt und den Betreibern. Der seit April währende Konflikt über die Betriebskosten ist damit noch nicht gelöst.

An Fontane erinnern heute nur noch wenige authentische Orte. Das Haus der Mutter in Neuruppin bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen. Sonst ist da noch das Haus in Schiffmühle, einem Ortsteil von Bad Freienwalde: Der frisch getrennte Vater kaufte es, die vorige Dauerfehde der Eltern kann also nicht darauf abgefärbt haben. Theodor Fontane hatte es im Roman „Meine Kinderjahre“ (1893) in guter Erinnerung. 2019 wurde es renoviert und bekam zum Jubiläum eine neue Dauerausstellung, in der Literatur und Biographie Fontanes (etwa sein Apothekerberuf) aufeinandertreffen und die populär ist, weil sie auch Kinder einbezieht. Gleichzeitig lädt das an der Alten Oder und einem Radweg stehende Haus ins umliegende Oderland ein, das Fontane im zweiten Teil der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ (1863) beschrieb.

War alles der landesweiten Werbung zu verdanken?

Allein in den Sommermonaten 2019 kamen über viertausend Menschen nach Schiffmühle. Der Erfolg ermutigte die Betreiberin Ilka Krüger dazu, eine Anpassung des Budgets zu verlangen: 29.000 Euro jährlich brauche sie für den Betrieb, nach Einnahmen und Fördermitteln. Von dem Geld könne sie zwei Teilzeitstellen einrichten und die anfallenden Sachkosten bezahlen. Außerdem ließe sich so freier Eintritt garantieren, und sie hätte die Option, im Winter für einzelne Reisegruppen zu öffnen. Im April legte sie der Stadt einen entsprechenden Vertrag vor. So blieb das Haus nicht wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen, sondern weil die Stadt an den 12.500 Euro festhalten will, mit denen sie es bisher bezuschusste.

„Hat das wirklich diesen Stellenwert in der Stadtentwicklung?“, fragt Ralf Lehmann. Der Bürgermeister von Bad Freienwalde findet die Erhöhung vermessen. Bei allen Mühen, die seine Stadt im Fontane-Jahr auf sich nahm, seien die hohen Besucherzahlen und das Interesse der Schulen an Projekttagen doch auch der landesweiten Werbeaktion zu verdanken. „Wir sind nicht sicher, ob wir diesen Erfolg wiederholen können.“

Ehrenamtliche, aber auch Arbeitslose

Überhaupt hat Lehmann eine andere Auffassung von der Rolle des Fontanehauses. Er wirft Krüger vor, dass sie das Konzept der Einrichtung nach Belieben variiere. Dem Wortsinn nach müsse ein Museum Eintritt verlangen und ein Saisonbetrieb im Winter schließen. Außerdem sei es eine „Grundsatzentscheidung“, dass es für das Fontanehaus ehrenamtliche Mitarbeiter braucht. Das hatte man in den neunziger Jahren anlässlich der ersten Sanierung beschlossen, davor sei das Haus eine „Bruchbude“ gewesen.

In den nuller Jahren und in der Praxis reichte das von Lehmann beschworene Engagement aber nicht aus. Bis ins Jahr 2010 vermittelte das Jobcenter Arbeitslose an das Fontanehaus, die im Außen- und Besucherbereich halfen, wie der zuständige Verein bestätigt. Ehrenamtlich tätig waren hingegen die Fontane-Experten – darin sieht Ilka Krüger auch den nächsten Missstand. „Das ist eine geistige Tätigkeit“, sagt sie und zieht den Vergleich zum Arztberuf. „Warum soll ich immer an Menschen sparen, die Kultur machen?“ Sie beschreibt die Fontane-Führungen als eigene Kunstform, je nach Alter und Herkunft der Reisegruppe könne man das Erlebnis anpassen. „Dürfen wir Sie noch zum Grab des Vaters führen?“, heiße es stets zum Schluss. Und wenn eigentlich Feierabend wäre, aber ein später Gast anklopft: „Na, kommense mal rein.“

Einwohner mit Brandenburg verbinden

Auch Brigitte Faber-Schmidt kommt ins Schwärmen. An den Hörstationen des Museums, beim Öffnen der Schubladen und Anfassen der Bücher könne man „Feuer fangen“. Das „Kulturland Brandenburg“, dessen Geschäftsführerin sie ist, stellte 40.000 Euro an Fördermitteln für das Fontane-Jahr zur Verfügung, die Stadt verdoppelte die Summe. Dieses Geld sei aber als Impuls zur Weiterentwicklung gedacht gewesen. Faber-Schmidt spricht sich für das Krüger'sche Modell aus: freier Eintritt, ganzjährig geöffnet und bezahlte Stellen. „Fontane ist identitätsstiftend für ganz Brandenburg“, sagt sie. Deshalb diene das Haus auch als Heimatmuseum, das die Einwohner mit ihrem Bundesland verbindet. An Interesse werde es nicht fehlen, nur Bürgermeister Lehmann „müsste sich ein Herz fassen.“

Der Bürgermeister aber verweist auf die Stadtverordnetenversammlung im November, die über die Zukunft des Fontanehauses entscheiden muss. Per Sondervereinbarung bezuschusst die Stadt jetzt nur die kommenden zwei Monate. Danach erwarten sich auch konkurrierende Kulturprojekte eine Aufwertung, sagt Lehmann, man müsse die Gesamtheit im Auge behalten.

Fontane wird zwar gern mit dem „heiteren Darüberstehen“ zitiert. Doch konnte er ungeduldig werden, wenn er knapp bei Kasse war. In seinen Briefen zählte er auf, was andere Schriftsteller an Zuwendungen erhielten; die Behörden demonstrierten seiner Ansicht nach nicht bloß „Filzerei“ und „Grobheit“, sondern auch das „Zopfpreußentum“. Eine Eigenschaft, so Fontane, die „wenig paßt zu dem Zuge meines Herzens“.