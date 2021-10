Sting wird 70 : Blaue Schildkröten im Siebenachteltakt

Als Sting mit seinem bislang besten Album „Mercury Falling“ 1996 in die Rolle des weisen Großmeisters wechselte, also textlich und musikalisch das Weite suchte im Titelstück über die fallende Lebenstemperatur, im melancholischen Bossa Nova von „La Belle Dame Sans Regrets“ oder in dem Gospelsong „Let Your Soul Be Your Pilot“ – da war er gerade einmal Mitte vierzig. Und hatte doch schon genug erlebt, vor allem: genug geschaffen für mehrere Karrieren. Hatte aus Rock Reggae gemacht (oder umgekehrt?) mit seinem Trio The Police: Programm-Musik über Schritte auf dem Mond, über Tee in der Sahara oder Tauchgänge zum Monster des Loch Ness, mit seinem Bass in tiefste Tiefen und seiner Stimme in höchste Höhen vorstoßend. Hatte auf dem Höhepunkt der Band den Sprung in die Solokarriere gewagt und träumte nun plötzlich von blauen Schildkröten im Siebenachteltakt, jammte mit den besten Jazzmusikern der Welt in Paris und zog sich zum Schreiben in eine Hütte am See zurück, nicht ohne vorher die Welt in seinem Lied „Englishman in New York“ noch schnell über die goldenen Regeln britischen Anstandes zu belehren: „A gentleman will walk but never run.“

Im brasilianischen Regenwald hatte er erkannt, wie fragil alles Leben ist, und singend an die Verschwundenen der chilenischen Militärdiktatur erinnert. War abgebogen in die „Fields of Gold“ der Erinnerung und des Countryschlagers. Und war doch eben erst Mitte vierzig: Was also sollte noch kommen?

Nun, knapp ein Vierteljahrhundert später, hat sich gezeigt: Es kam noch einiges, noch größerer Erfolg, unfassbar gute Konzerte und noch mehr Ausflüge in die Weltmusik (die für manche auch vielleicht schon etwas beliebig wirkten), Renaissance-Lieder zur Laute und ein Musical über den Niedergang der englischen Schiffsindustrie. Und es kam die Wiedervereinigung von The Police.

Getrieben vom Reim

Bedenkt man, dass dafür, also schon 2007, die üblichen Dinosauriervergleiche bemüht wurden, ist es kaum zu glauben, dass Sting heute jünger wirkt denn je. Das ist keine Floskel: Man muss im Vergleich zu seinen Altersgenossen, die so lange im Geschäft sind wie er (und nicht nur zu den von Krankheit gezeichneten), einfach einen eklatanten Unterschied feststellen, wenn man Sting auf der Bühne sieht oder sogar von Angesicht zu Angesicht, wie es jüngst möglich war für ein Gespräch über sein neues Album, das im November erscheinen wird.

Bei diesem Treffen wurde sofort klar: Der Mann ist fit, drahtig, verschmitzt, immer alert – und darüber hinaus souverän darin, auch kritische Fragen lächelnd abzubügeln. Zum Beispiel solche zur heutigen Musikindustrie: Ist jemand, der wie er auch für High-End-Klangtechnik steht, im Studio wie live, nicht enttäuscht, wenn seine Musik am Ende auf einem Telefon abgespielt wird, oder enttäuscht von der Geringschätzung von Künstlern durch die Streaming-Industrie? Dazu er: „Ich beklage mich nicht.“ Nein, das hätte einem auch klar sein können: Sting bespielt noch immer lustvoll diese Indus­trie, er macht Reggae-Alben mit Shaggy und tingelt durch alle Radiosender, wenn es nötig ist.

Dieser Mann, der sich selbst bescheidenerweise nicht als Dichter bezeichnen will, verrät nebenbei, es sei alles „rhyme-driven“, wenn er Lieder schreibe, also die Fantasie getrieben vom Reim, der ihn mitnimmt bis Valparaiso oder, in einem neuen Lied, mitten in ein Rubens-Gemälde. Am 2. Oktober wird Gordon Sumner, als der Sting nahe Newcastle geboren wurde, unglaubliche siebzig Jahre alt.