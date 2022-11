Sandalen von Steve Jobs : Galoschen des Glücks?

Der Geist von Silicon Valley ist zu einem guten Teil aus der Hippiekultur hervorgegangen – das ist spätestens seit Fred Turners aufschlussreichem Sachbuch „From Counterculture to Cyberculture“ bekannt. Er beschreibt darin, wie die Vertreter der Gegenkultur von der Ab­lehnung des militärisch-industriellen Kom­plexes zu einer regelrechten Um­armung der Technologie gelangten.

Jan Wiele Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Anekdotisch kulminiert seine Geschichte im Aufrufen des kalifornischen Undergroundschriftstellers Richard Brautigan, der, obwohl doch ein „langhaariger Dichter“ auf den Straßen von Haight-Ashbury im Sommer 1967, also prototypischer Hippie, in seinem handschriftlich an Passanten verteilten Gedicht „All Watched Over by Machines of Loving Grace“ von einer „kybernetischen Wiese“ träumte, auf der „Säugetiere und Computer“ (!) glücklich zusammenleben und sich gegenseitig harmonisch programmieren.

Dass von diesem Geist auch Steve Jobs beflügelt wurde, der Mitgründer der Com­puterfirma Apple, der diese von einer Garagenklitsche zum Weltunternehmen gemacht und es bald ikonisch verkörpert hat, war ebenfalls bekannt: aus verschiedenen Biographien, aus Filmen oder etwa durch die BBC-Dokumentation „Billion Dollar Hippy“.

„Noch intakt“

Erinnert wird man daran dieser Tage auch durch ein eindrückliches Bild, nämlich das der Birkenstock-Sandalen, die Jobs in den Siebziger- und Achtziger­jahren ausgiebig getragen, um nicht zu sagen: völlig ausgelatscht hat, und die nun bei einer Auktion versteigert wurden. Erzielt haben sie zwar keine Milliarden, aber immerhin 220.000 Dollar von einem unbekannten Bieter – laut dem Anbieter Julien’s Auctions in New York ist das die höchste Summe, die je für ein Paar Sandalen erlöst wurde (im Preis inbegriffen war allerdings auch noch ein zugehöriges NFT).

Die braunen Wildleder-Birkenstocks waren zuvor in verschiedenen Ausstellungen zu sehen gewesen, und es hieß, Jobs habe sie schon in der legendären Garage sowie „in vielen entscheidenden Momenten der Geschichte von Apple“ getragen. Eine frühere Lebensgefährtin des 2011 verstorbenen Tech-Gurus erzählte der Presse, Jobs habe die Sandalen sogar im Winter angehabt, sie seien „seine Uniform“ gewesen. Daraus könnte man nun schließen, die Birkenstocks, Modell „Arizona“, seien für Jobs – mehr noch als sein schwarzer Rollkragenpullover oder seine zur Schau getragenen Sneaker – Talismane, ja, märchenhafte Galoschen des Glücks gewesen.

Interessanterweise erwähnte das Auktionshaus, sie seien, trotz sichtbarer Ab­nutzung, „noch intakt“. Hier kann man nicht umhin, eine ironische Diskrepanz zu erkennen zu dem, wofür der Monopolist Apple heute steht: Noch gute, in­takte Geräte werden gnadenlos von Up­dates abgeschnitten, damit die Kunden ständig neue kaufen. Inwiefern die Verbindung von Counter- und Cyberkultur, der scheinbar gerade Weg von Müsli zu Memes längst zu einer Farce geworden ist, kann man nachlesen in Joshua Cohens sati­rischem Technologieroman „Buch der Zahlen“, dessen Personal nicht zuletzt von Steve Jobs inspiriert ist.