Philosoph Michael Chighel : „Heidegger war kein Pöbel-Antisemit“

Herr Chighel, wer sind Sie?

Ein Mensch, Ehemann, Vater. Das sind meine drei Lieblingsberufungen. Und ich bin chabad-chassidischer Jude. Das ist eine orthodoxe Gruppierung. Man nennt uns auch die Lubawitscher. Seit einiger Zeit lebe ich in Budapest. Davor war ich mit meiner Familie in Jerusalem und habe dort Videos für Chabad.org produziert, in denen ich mich mit allen möglichen jüdischen Fragen beschäftigt habe. Dürfen Juden einer Fliege etwas zuleide tun? Kann reine sexuelle Lust jemals wirklich rein sein? Solche Fragen. Unter anderem wegen Corona habe ich diesen Job verloren. In Budapest hat Chabad eine kleine Universität, hier soll ich ein Jewish-Studies-Programm aufbauen, das sich auf das europäische Judentum konzentriert.