Serie „Spur der Steine“ : Minervas Schmuck

Als der britische Schriftsteller Lawrence Durrell 1975 den Dom von Syrakus besucht, gerät er ins Schwärmen. „Du beginnst mit einem griechischen Tempel“, notiert er in seinem Reisebuch „Sizilianisches Karussell“, „bettest das Ganze in ein christliches Gebäude, dem du später eine normannische Fassade aufklebst, die von dem großen Erdbeben von 1693 zerstört wird. Unverzagt machst du weiter, schlägst eine neue Richtung ein, ersetzt die alte Fassade mit einer teuflisch anmutigen, zwischen 1728 und 1754 entstandenen barocken Komposition. Und das ganze Ding, gebeutelt wie es ist, lächelt immer noch und atmet tief und zeigt eine Kraft, als habe es ein Leonardo oder ein Michelangelo ausgeheckt.“ Der Dom, der Durrell so bezirzt, liegt in der Altstadt von Syrakus, auf einem sanft ansteigenden Platz, dessen Umriss, ein gewaltiger Schiffsrumpf, an die Anfänge dieser Stadt erinnert.

Das heutige Syrakus geht auf eine Siedlung korinthischer Auswanderer zurück, die 735 vor Christus an der Südostküste Siziliens entlangschipperten und einen natürlichen Doppelhafen mit einer kleinen, das Meer in zwei Buchten teilenden Insel entdeckten. Sie gaben dieser Insel den antiken Namen von Delos, dem Geburtsort der göttlichen Zwillinge Artemis und Apollon: Ortygia, die Wachtelinsel, vertrieben die dort ansässigen Sikuler und gründeten eine griechische Kolonie. In weniger als drei Jahrhunderten schaffte es dieses Kaff – nach einer Reihe von Beutezügen, nach klugen Hochzeiten und faulen Intrigen, nach Scharmützeln mit Karthagern und Kriegen mit anderen griechischen Gründungen –, zur mächtigsten Stadt Siziliens aufzusteigen. In der griechischen Welt wurde sie zur Rivalin Athens. Nymphodoros von Syrakus, ein hellenistischer Reiseschriftsteller aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, war geblendet von dem Pomp und der Schönheit seiner Stadt und meinte, die Gesamteinwohnerzahl habe die Million überschritten.

Selbst Platon konnte dem Glanz nicht widerstehen

Das mag für diese phantasiebegabten Autoren, die ihren Lesern stets Unerhörtes bieten wollten, eine typische Übertreibung gewesen sein. Fest steht aber aufgrund von Ausgrabungen und archäologischen Recherchen, dass sich Syrakus von der Insel Ortygia aus ungeheuer schnell und weit in das sizilianische Hinterland hinein ausdehnte. Dionysios I., Vorbild aller Tyrannen, umgab die Neustadt mit einer 27 Kilometer langen Mauer, einem Wunderwerk, das in seiner Anmaßung und seiner schieren Länge an die Hybris der viele Jahrhunderte später errichteten Chinesischen Mauer erinnert. Von dieser Macht, diesem Glanz muss selbst Platon geblendet gewesen sein. Wie sonst lässt sich erklären, dass er die beschwerliche Schiffsreise von Athen nach Syrakus gleich dreimal auf sich nahm, in der trügerischen Hoffnung, die Syrakuser Tyrannen in weise Herrscher, wenn nicht gar in Philosophen zu verwandeln?

Von dieser großen Zeit, als Syrakus sich zum Manhattan des Mittelmeers mauserte, künden nur noch wenige Bauwerke. Weite Teile der Neapolis wurden überbaut, die Große Mauer wurde abgetragen, ihre Riesenquader für andere Bauvorhaben genutzt. Das gilt auch für das Gymnasium, die Agora oder den arg zerfransten und geflickten Apollo-Tempel am Eingang von Ortygia. Vieles wurde recycelt. Wer heute mit wachem Auge die Wachtelinsel durchstreift, kann überall Spolien entdecken. Beeindruckend ist immer noch das Griechische Theater, angeblich sechs Meter breiter als das Theater in Athen, für das der große Aischylos einige Stücke schrieb. Nach damaligen Berichten kamen hier „Die Perser“ zur Uraufführung. 15 000 Besucher fasste das Theater. Wer sich heute in den Sommermonaten Neuinszenierungen von Euripides oder Aristophanes anschaut und den Blick über die Cavea und den Porto Grande zur Halbinsel Plemmirio schweifen lässt, kann sich für Stunden in das Zeitalter der Magna Graecia zurückversetzt fühlen.