Was ist der Nachrichtenwert der Döpfner-Nachrichten? Kollegen in anderen Medien überrascht, dass der Springer-Chef nicht denkt wie sie. Ein Gastbeitrag.

Der Artikel in der „Zeit“, in dem aus Mathias Döpfners unternehmensinterner Kommunikation zitiert wurde, ist ein aufsehenerregendes Stück Enthüllungsjournalismus. Dabei ist allerdings gar nicht so einfach zu sagen, was ei­gentlich enthüllt wird und warum es Aufsehen erregt. Anders als in den Veröffentlichungen, die zur Entlassung des „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt führten, steht kein unmittelbar schädliches Fehlverhalten im Mittelpunkt der Berichte, obwohl Döpfner inzwischen in einem von „Bild“ unter der Überschrift „Stimmt!“ veröffentlichten Text „um Entschuldigung dafür“ gebeten hat, dass er „­viele gekränkt, verunsichert oder verletzt“ habe. Auch wenn sich in den zitierten Mitteilungen Andeutungen auf Interessenkonflikte und politische Einflussnahme finden, werden diese kaum aufgegriffen. Im Zentrum des Skandals steht etwas anderes. Die Diskussion übernimmt die Rahmung, welche die „Zeit“ selbst ihrem Ar­tikel gegeben hat: „Interne Dokumente zeigen, wie Springer-Chef Mathias Döpfner denkt.“

Aber stimmt das? Zumindest in diesem Punkt hatte Döpfner in seiner ersten, an die Springer-Belegschaft gerichteten Verteidigungsschrift recht: Die veröffentlichten „Text- und Gesprächsschnipsel“ als sein „wahres Denken“ zu präsentieren und seinen öffentlichen Äußerungen entgegenzustellen ist zumindest verkürzt. In den nun veröffentlichten Korrespondenzen spielt Döpfner eine bestimmte Rolle, und es gibt keinen Grund, warum die eine Rolle näher an seinen eigentlichen Gedanken sein sollte als die andere. Ob er zum Beispiel, wenn er Reichelt gegenüber nach dessen Rauswurf noch einmal seine persönliche Verbundenheit versichert, seinen Gefühlen Ausdruck verleiht oder einfach taktische Schadensbegrenzung zu betreiben versucht, bleibt notwendigerweise im Dunkeln, sonst wäre ja auch jeder Versuch der Schadensbegrenzung vergebens. Aller Wahrscheinlichkeit nach denkt Döpfner, wie wir alle, in seinen unterschiedlichen Rollen Unterschiedlichstes und den meisten Teil ohnehin für sich.