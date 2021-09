Studie zur Sprache an Schulen : Wer arm ist, lernt schlechter

Manche bleiben ihre gesamte Schulzeit über abgehängt: Schülerin mit Schutzmaske an einer Grundschule in Rheinland-Pfalz. Bild: dpa

Die deutsche Bildungspolitik steht vor großen Herausforderungen. Das ist die Bilanz des „Dritten Berichts zur Lage der deutschen Sprache“, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Die Studie, die im Auftrag der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften entstand, be­schäftigt sich mit der Situation der Sprache an den Schulen in Deutschland. In ihren Zahlen und Analysen wird besonders die immer größer werdende Kluft in der Sprachbeherrschung zwischen Kindern aus bildungsnahen und solchen aus bildungsfernen Familien sichtbar.

So vergrößerte sich etwa der Ab­stand zwischen jenen Schülergruppen, die in Prüfungstexten die Groß- und Kleinschreibung am besten und am wenigsten beherrschten, zwischen 1972 und 2012 um das Dreifache. Zu­gleich nahm die Fehlerquote in schriftlichen Arbeiten insgesamt zu. Während 1978 noch fast hundert Prozent der Interpunktionen in Abitursaufsätzen richtig waren, stimmten im Jahr 2008 nur noch gut neunzig Prozent. Im gleichen Zeitraum hat sich die Textlänge der Aufsätze dagegen fast verdoppelt.

Rechtschreibfehler Nummer eins

Die Unterscheidung zwischen „dass“ und „das“ fällt weiterhin vielen Schülern schwer. Die Verwechslung der beiden Wörter sei „Deutschlands Rechtschreibfehler Nummer eins“, sagte der Gießener Linguist Helmuth Feilke bei der Vorstellung der Studie. Feilke wollte die häufige Fehlschreibung aber nicht auf die Rechtschreibreform von 1996 zurückführen. Der Einfluss der Reform auf den aktuellen Zustand der Orthographie sei „gleich null“.

Bei der sprachlichen Aus­drucks­fähig­keit öffnete sich die Schere zwischen Gymnasial- und Gesamtschülern ebenfalls noch weiter. So er­reich­ten letztere selbst in der neunten Klasse nicht das sprachliche Ni­veau, über das Gym­­na­si­asten bereits als Fünftklässler verfügten. Die Experten der Studie führen die großen Unterschiede vor allem auf das familiäre Umfeld der Kinder zurück. Wenn in den Familien keine „Anschlusskommunikation“, also kein vertiefendes Gespräch über schulische Lerninhalte stattfinde, könnten diese weniger gut verarbeitet werden, sagte die Wuppertaler Germanistin Vivien Heller. Beim Abbau von Ungleichheiten sei man an diesem Punkt „nicht viel weitergekommen“, so Heller.

Ein Teil der Schüler hat konstant hohe Fehlerquoten

Dirk Betzel, Professor für Sprachdidaktik in Ludwigsburg, stellte eine „gestiegene Heterogenität“ zwischen Schülern mit und ohne familiären Bildungshintergrund fest. Ein Teil der Schüler habe konstant hohe Fehlerquoten beim Umgang mit der deutschen Rechtschreibung, die sich auch in den höheren Klassen nicht verbesserten. Ein Grund sei der ständige Strategiewechsel im Deutschunterricht der Grundschulen, der das Erlernen der Grammatik erschwere. Entsprechend fordern die Verfasser der Studie eine „obligatorische und evaluierte Fortbildung im Lehrerbereich“. Denn man wisse noch viel zu wenig darüber, wie sich die Kompetenz des Lehrpersonals im Lauf der Jahre entwickle. Der Einstellung von Seiteneinsteigern, wie sie an Berliner Schulen seit Jahren betrieben wird, stehen die Experten skeptisch gegenüber.

Mehr zum Thema 1/

Der „Dritte Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ unter dem Haupttitel „Die Sprache in den Schulen – Eine Sprache im Werden“ folgt auf die Vorgängerbände von 2013 und 2017, die sich mit „Reichtum und Armut der deutschen Sprache“ und „Vielfalt und Einheit der deutschen Sprache“ befassten.

„Die Sprache in den Schulen – Eine Sprache im Werden.“ Dritter Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Hrsg. von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2021. 328 S., Abb., geb., 29,95 €.