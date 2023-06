Aktualisiert am

Stan Lee, stehend, Herausgeber von Marvel Comics, bespricht 1976 mit dem Künstler John Romita im Marvel-Hauptquartier in New York ein „Spiderman“-Comic-Cover Bild: AP

Der einflussreiche Comiczeichner John Romita ist tot. „Ich sage das schweren Herzens“, teilte sein Sohn John Romita Jr. in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram mit. „Mein Vater John Romita ist an diesem Montagmorgen friedlich im Schlaf gestorben.“ Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde Romita 93 Jahre alt. Bekannt wurde der Illustrator durch seine Darstellungen in frühen Comics des Superhelden-Epos Spider-Man.

„Er ist eine Legende in der Kunstwelt und es wäre mir eine Ehre, in seine Fußstapfen zu treten“, schrieb Romita Jr. - selbst ein Comic-Künstler - weiter. Der britische Comic-Zeichner Sean Phillips würdigte den Verstorbenen als „den besten Spider-Man-Künstler“.

Für den Verlag Marvel wirkte er auch an der Erschaffung von Charakteren wie Mary Jane Watson und Wolverine mit. Der Verlag bezeichnete Romita als „Säule“ des Marvel-Universums. „Millionen lernten Marvel durch seine Kunst kennen, und weitere Millionen lernten Peter Parker durch die unverkennbare, kühne Pinselführung kennen, die Romita auf die Seiten brachte.“

Der 1930 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Romita Sr. hatte mit der Marvel-Legende Stan Lee zusammengearbeitet, der „Spider-Man“ zusammen mit Stephen Ditko entwickelt hatte. Romita Sr. zeichnete auch Comic-Bücher mit dem Marvel-Charakter „Daredevil“.

2002 sagte er in einem Interview, er habe sich selbst nie als „echten Schöpfer“ von Figuren angesehen. „Aber ich hatte immer die Fähigkeit, die Geschichten von anderen, die Figuren von anderen zu verbessern. Und ich denke, damit habe ich 50 Jahre lang meinen Lebensunterhalt bestritten.“ Die „Spider-Man“-Erfinder Lee und Ditko verstarben beide im Jahr 2018 im Alter von 95 und 90 Jahren.