Prozess gegen Band : Noch immer das Nirvana-Baby

Jeder kennt Spencer Elden. Doch, wirklich, denn Spencer Elden war vor genau dreißig Jahren das fröhliche Baby auf dem Cover der Nirvana-Platte „Nevermind“, das auf eine Dollar-Note an einem Angelhaken zuschwimmt. Seitdem ist in Eldens Leben nicht mehr viel passiert. Kindheit, Highschool, er künstlert ein bisschen herum und ist meistens pleite. Und das ist vielleicht auch das Problem.

Denn Spencer Elden gibt regelmäßig zu Protokoll, welche zwiespältigen Gefühle er hegt, im Alter von wenigen Monaten Teil der Popgeschichte geworden zu sein, und noch dazu nackt. Er hat sich „Nevermind“ quer über die Brust tätowieren lassen, das Cover dreimal zu diversen Jubiläen nachgestellt, aber er weiß nicht recht, was er von all dem halten soll, vor allem von dem vielen Geld, das mit dem Album verdient wurde und von dem er nichts bekam. Vielleicht, so sagte er dem Time-Magazin vor fünf Jahren, denke er auch einfach zu viel darüber nach.

Poolparty in Pasadena

Nun ist Spencer Eldens Nachdenken offenbar in die nächste Runde gegangen. Das Ergebnis: Er verklagt die verbliebenen „Nirvana“-Mitglieder, die Plattenfirma und den Fotografen wegen Kinderpornografie, da die später hinzugefügte Dollarnote ihn wie einen Sex-Worker erscheinen ließen. Seine Eltern hätten der Verwendung der Fotos zudem nicht schriftlich zugestimmt. Er sei gezwungen worden, sich zu prostituieren, habe lebenslange Schäden davongetragen und fordert als Kompensation 150.000 Dollar.

Soweit man heute rekonstruieren kann, war der Unterwasserfotograf Kirk Weddle ein Freund von Eldens Eltern und wurde beauftragt, das Foto für das Cover einer damals unbekannten Band zu liefern. Es kam zu einer kurzen Poolparty in Pasadena, Weddle hatte seine Bilder, die Eltern bekamen zweihundert Dollar. Als Spencer Elden ein Jahr alt war, schickte ihm die Plattenfirma ein Platinalbum und einen Teddybär. Das hätte es sein können, aber Elden lässt die Sache nicht los. Es gibt zahlreiche Interviews und Photoshoots mit dem Nirvana-Baby in mehreren Lebensphasen, und jedes Mal sagt Elden, wie seltsam sich das alles anfühle, als Nirvana-Baby bekannt zu sein, wobei er wohl nicht ganz so bekannt wäre, wenn er das nicht dauernd öffentlich sagen würde. Spencer Elden ist dreißig Jahre alt, und man wünscht ihm von Herzen, er könnte endlich aufhören, das Nirvana-Baby zu sein. Der jüngste Gerichtsprozess ist dabei wohl kaum hilfreich.