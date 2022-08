Gegen wachsenden Nationalismus und für die europäische Idee: Für die Verbreitung von Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte hat die EU 2012 den Friedensnobel- preis bekommen. Das, was Europa momentan eint, ist vielleicht auch das Gefühl des Verlorengehens unseres Glaubens an Frieden und innere Sicherheit – in einer Zeit, in der die Erzählungen Heinrich Bölls, mit all den Schrecken und Wirren, die Krieg und Gewalt in den unterschiedlichsten Facetten zeigen und die man emotional distanziert in der Schulzeit las, praktisch nur einen Flügelschlag von uns entfernt sind.