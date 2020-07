Chat-Dienst „Slack“ : Rebellion als Programm

Nichts ist wohl mehr sicher. Statuen werden abgebaut, Straßen umbenannt, alte Machtstrukturen, so beobachten es einige besorgt, werden einfach gecancelt. Klar ist: Mächtig ist die Rautetaste und mächtig, wer sie zu nutzen weiß. Und wer den digitalen Raum einnimmt, kann nicht selten auch den öffentlichen, den physischen Raum bestimmen.

Dass das vor allem für Twitter funktioniert, ist nichts Neues. Was aber, wenn der digitale Newsroom, der über soziale Bewegungen und ihre Hashtags berichtet, selbst zum Ort des Widerstands wird? Und ausgerechnet der Messaging-Dienst, den Medienhäuser ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, um einfacher und effektiver arbeiten zu können, zum Instrument der Revolte gegen dieses selbst wird? In den Berichten über die heiße Debatte um einen angeblichen Kulturkampf bei der „New York Times“ ging es zuletzt auch immer wieder um die Rolle der Software, die die Redaktion, wie viele Unternehmen, für die interne Kommunikation benutzt: Im „Slack“Channel „Newsroom Feedback“ äußerte sich die Kritik in einem Gastbeitrag des republikanischen Senators Tom Cotton. Und fand Widerhall bei den etwa zweitausend Personen, die hier Blattkritik üben dürfen. Und spätestens seit der Kündigung der prominenten Kolumnistin Bari Weiss in der vergangenen Woche gilt „Slack“ nicht nur als Mittel der Mitarbeitermobilisierung, sondern auch als brutales Mobbing-Tool. Weshalb sich auch die Frage stellt, ob es wirklich die unheimliche Macht der progressiven Kräfte innerhalb der Zeitung war, die in diesen Fällen sichtbar wurde; oder nur der Effekt einer neuen Kommunikationsform, welche die interne Empörung, ähnlich wie es Twitter für eine größere Öffentlichkeit tut, wie eine Naturgewalt erscheinen lässt.

Bei mehr als 750.000 Unternehmen in Nutzung

„Slack“ gilt (mehr noch als sein Microsoft-Konkurrent „Teams“) mittlerweile als Ausdruck des modernen Arbeitslebens und ist längst ein Standardmedium geworden. Der Kanadier Stewart Butterfield entwickelte die App vor sieben Jahren ursprünglich nur nebenbei, um die Arbeit für sein Team am Online-Spiel „Glitch“ zu erleichtern. Die Software ersetzte schnell ewige E-Mail-Korrespondenzen. Aus „Schreib’s mir“ wurde „Slack’s mir“.

Die einzelnen Channels, also Kommunikationskanäle, laufen über Hashtags und machen es dadurch leicht, die eigenen Nachrichten zu dirigieren und mehr Personen an Diskussionen teilhaben zu lassen als unübersichtliche E-Mail-Verläufe. Alles, was es auf sozialen Plattformen gibt, gibt es auch hier: Emojis, Gifs, Reaktionen. Slack macht damit einen wichtigen Aspekt des Arbeitslebens digital: den Flurfunk.

Durch die Coronavirus-Pandemie ist Slack noch bedeutender geworden. Denn wenn von zu Hause effektiv gearbeitet werden soll – oder muss –, dann muss zumindest die kommunikative Infrastruktur reibungslos laufen. Innerhalb der wenigen Wochen im Frühjahr stieg die Zahl täglicher Nutzender von zehn auf zwölfeinhalb Millionen. Das Virus hat die digitale Arbeitswelt bereits verändert, und „Slack“ nimmt eine zentrale Rolle ein. Akut arbeiten etwa 750.000 Unternehmen mit dem Messaging-Dienst.