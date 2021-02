Geht den Designern durch die Verlagerung ins Digitale das Gespür für die Wirkung ihrer Mode in der realen Welt verloren? Im Gegenteil. Vielen ist zum Beispiel die schlechte Umweltbilanz der traditionellen Schauen sehr bewusst. Allein die Reisen der Einkäuferinnen und Designer zu den Fashion Weeks verursachen jährlich 241.000 Tonnen CO₂, laut der Studie „Zero to Market“ von Ordre.com, einem Unternehmen für Technologie und Mode, und Carbon Trust, einer Klimawandel-Consultancy. Das entspricht den Emissionen eines kleinen Inselstaates mit einer Bevölkerung von über 52.000 Menschen, wie beispielsweise Sankt Kitts und Nevis. Mag sein, dass die Covid-19-Pandemie die Fridays-for-Future-Bewegung in ihrer Sichtbarkeit geschwächt hat. Viele Designer aber haben die Zwangspause durch den Lockdown als Anreiz genommen, darüber nachzudenken, was sie ganz persönlich tun können, um die Mode zukunftstauglicher zu machen. Das New Yorker Label Imitation of Christ beispielsweise drehte ein Video statt zur Schau einzuladen, verkaufte die Kollektion auf der Online-Plattform The RealReal und spendete den Erlös an die von Greta Thunberg gegründete Initiative.

„Ich denke, für viele in der Modeindustrie ist die Pandemie ein Weckruf und herausfordernd, aber unser Handeln hat sie positiv beschleunigt“, sagt Cecilie Bahnsen. Ab sofort gibt es von ihr nur noch zwei Kollektionen im Jahr, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter. Anders als in der Industrie bisher üblich kommen sie nicht erst mit monatelanger Verzögerung in die Läden, sondern stehen direkt nach der digitalen Präsentation zum Verkauf. Zusätzlich lanciert sie sogenannte „product drops“, einzelne Produkte, die aus ihren Restestoffen gefertigt werden. „So vermeiden wir Müll“, sagt sie.