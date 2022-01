Sgraffito Richters entdeckt : Dieses Wandbild bitte nicht aussägen!

Seit über sechzig Jahren gehen Menschen in Görlitz achtlos an einem Frühwerk des teuersten lebenden Künstlers Gerhard Richter vorbei. Im Zuge der Feierlichkeiten zu seinem neunzigsten Geburtstag könnte sich das ändern.

In seiner Flächigkeit eine Vorwegnahme der Pop-Art und als einziges monumentales Wandgemälde aus Gerhard Richters Frühwerk noch nicht übertüncht: Stadt, Land, Fluss und Industrie von Görlitz an einem Giebel im Ortsteil Hagenwerder. Bild: Dirk Sukow / BILD

Gerhard Richter bewältigt nicht erst seit seinem gigantischen Kölner Domfenster oder jenen der Abtei Tholey das monumentale Format. Er tat dies seit seinen ersten künstlerischen Gehversuchen. Auf die Giebelwand einer Schule im Görlitzer Ortsteil Hagenwerder malte der 1932 im nahen Dresden geborene Künstler um 1956/57 als frisch gebackener Hochschulabsolvent die stilisierte Umgebung der Grenzstadt Görlitz im Format von zehn mal zehn Metern.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das Wissen darum, dass das Görlitzer Wandbild vom teuersten lebenden Künstler stammt, ging wie bei so vielen anderen Kunst-am-Bau-Werken von ebenfalls teuren Künstlern verloren, wenn es je vorhanden war – denn bekanntlich gelten auch Richter selbst seine vor Ausreise in den Westen 1961 geschaffenen Auftragsarbeiten nicht viel. Der Dresdner Galerist André Döhring aber fand nun bei der Vorbereitung einer Ausstellung zum neunzigsten Geburtstag Richters am 9. Februar die Bestätigung im Gerhard-Richter-Archiv der Dresdner Kunstsammlungen, dass es eines seiner ersten Werke ist.

Im Grundriss eines Kreuzes, dessen Seiten viertelkreisförmig einziehen, „porträtiert“ Richter die deutsch-polnische Stadt Görlitz/Zgorzelec und ihr Umland mitsamt den vorhandenen Industrieanlagen und der Infrastruktur. Durch die Stadtsilhouette schlängelt sich die Neiße deutlich mäandernder als die vielen sich schneidenden Ausfallstraßen, deren stolz überbetonte Breite ins Auge fällt (die aber schon in den mittelalterlichen Stadtplänen besonders hervorgehoben wurde, lag doch die reiche Handels- und Färberwaidstadt an der Via Regia, die sich mit Handelsachsen kreuzte). In den Viertelkreis oben rechts schmiegt sich ein leicht perspektivisch gegebener Segmentbogen in leuchtendem Rot und Ocker ein, der zugleich eine Sonnenuhr ist, obschon auf nur vier Zahlen als Zeitangabe beschränkt: 6 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr und Mittag.

Kühltürme und Kühe

Das Sonnensymbol, von dem der metallene Schattenwerferstab abgehängt ist, wird durch ein stilisiertes Atommodell mit Elektronenbahnen gebildet – wir sind in den Fünfzigern und damit in der Euphorie des Atomzeitalters. Obwohl die sehr limitierte Farbigkeit aus Rot, Ockergelb, Weiß und Grau (in der DDR-Fahne kommt noch ein schwarzer Balken hinzu) der Sgraffito-Wandmalereitechnik geschuldet ist, die sich in ihrer Reliefierung der Kratzputzflächen auf wenige Farben beschränken muss, erscheint eine spätere Vorliebe Richters bereits hier markant: die Farbe Grau. Die Mitte der Verkehrswege – der Straßen wie auch des Flusses – wird je von einem grauen Band akzentuiert; vor allem aber das Umland um das ockergelbe Görlitz herum ist grau hinterlegt, was als unbunte Farbe für offizielle Wandverschönerungen eher unüblich ist.

Links unter dem roten Stadtkern ragen die beiden Kühltürme des Braunkohlekraftwerks Hagenwerder auf, ringsum finden sich diverse Signets wie Schienen- und Fahrzeugbau und je paarig nebeneinanderstehende Ähren und Kühe, um die typische Mischung des Görlitzer Umlands aus Agrarwirtschaft und Industrie zu symbolisieren.

Es fragt sich, warum die polnische Fahne kopfsteht

Ein Vorbild für die Gestaltung könnte die Wandsonnenuhr des von den Nationalsozialisten verfemten konstruktivistischen Malers Hermann Glöckner am Zweifamilienhaus Wentzel im unweiten Radebeul von 1938 sein, das Richter kannte. Vor allem aber ist Richter tatsächlich ausgebildet in allen, teils jahrtausendealten Techniken der Wandmalerei – von 1955 bis 1956 besuchte er in Dresden die Klasse für Wandmalerei von Professor Heinz Lohmar. Er schuf in dieser Zeit mehrere monumentale Fresken, darunter seine nach der Ausreise in den Westen übermalte Diplomarbeit „Lebensfreude“ im Dresdner Hygienemuseum sowie die ebenfalls übertünchte Vordiplomarbeit „Abendmahl mit Picasso“ in der Mensa der Dresdner Kunsthochschule.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Bekannt sind beispielsweise respektable 3105 Mark Bezahlung für ein Wandbild des Kinderhorts „Wilhelm Pieck“ im Stil des Sozialistischen Realismus, wobei bereits die relativ hohe Bezahlung anzeigt, wie wichtig der frühen DDR die künstlerische Durchgestaltung aller Lebensbereiche im Sinne einer „gesellschaftlich bewussten“ Historienmalerei war. Wie aber schon der Titel „Abendmahl mit Picasso“ der Vordi­plomarbeit in der Kunsthochschul-Mensa gab es trotz des Formalismusstreits ab 1951, der etwa picassoeske Abstraktionen unterbinden wollte, immer wieder Ausgleichsmöglichkeiten wie ebenjenes Görlitzer Wandbild: Viel abstrakter als die kubisch gebrochene und von Straßen- und Flusslinien durchäderte Stadtsilhouette oder eine atomare Sonne geht es kaum.

Mehr zum Thema 1/

Noch ist das Görlitz-Hagenwerderer Wandbild nicht als Denkmal erfasst, geschweige denn eingetragen. Um es wie eines der millionenschweren Banksy-Wandbilder aus der Mauer zu sägen, was in England ja wiederholt vorkam, ist es mit seinen hundert Quadratmetern vermutlich selbst ambitionierten Verbrechern zu groß. In jedem Fall hat die für viele internationale Filmproduktionen ihr Stadtbild hergebende, daher inzwischen „Görliwood“ genannte Grenzstadt eine neue Attraktion – nur vierhundert Meter von der berühmten Grenzbrücke unterhalb des Doms entfernt. Das Frühwerk des bekanntesten deutschen Malers sollte als eine von vielen Facetten des heterogenen Œuvres in die Betrachtung mitaufgenommen werden.

Fragt sich nur noch, warum die polnische Fahne kopfsteht. Ist es etwa eine Vorwegnahme des Charakteristikums von Richters ebenfalls ausgereistem sächsischen Kollegen Baselitz?