JOSEF LAZO (37), ANDREAS SCHMIDL (40)

Lazoschmidl, Stockholm & Frankfurt

In Stockholm und Frankfurt arbeiten die zwei Designer an einer Alternative zur klassischen Männlichkeit: Mit ihren Kollektionen in Pastellfarben, die mit Schmetterlingsmotiven geschmückt sind, möchten sie auf die Verwandlung vom „starken zum gefühlvollen Mann“ hinweisen. Der Prozess findet in beiden Städten statt. Erst skizziert Andreas Schmidl in Frankfurt eine Geschichte, dann setzt Josef Lazo sie in Stockholm in Entwürfe um. So führte im letzten Sommer die Erzählung einer Poolparty zu einer Kollektion mit knappen Badehosen, pinkfarbenen Radlershorts und Hemden mit Kuhfellmuster. Neben einem neuen Männerbild interessieren sich Lazoschmidl auch für eine Überwindung der traditionellen Geschlechternormen und generell für sexuelle Befreiung. In ihrer bunten, schmal geschnittenen und latexfrohen Mode lebt sich die besonders gut, finden zumindest die Designer: „Sex ist schön und ein Naturbedürfnis“, sagt Schmidl: „Und: Alles ist erlaubt, und jeder hat das Recht, sich sexy zu fühlen.“