29. März 2022

FOTOGRAFIE: ILYA LIPKIN

Was ist denn da los? Ultrakurze Röcke, tief ausgeschnittene Dekolletés und Accessoires wie aus dem Sadomaso-Laden: So viel nackte Haut hat man auf den Laufstegen schon lange nicht mehr gesehen. Vergessen sind die Ausflüge in „züchtige“ Bekleidung, plötzlich scheint sich in der Mode alles Wieder um Sex zu drehen.