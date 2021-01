Dienst am Kunden : Serviceirrsinn an der Bäckertheke

Das Gerede von der „Servicewüste“ (Deutschland) stimmt, wie das meiste Gerede, nur so halb. Es gibt Verkaufspersonal, das hinter dem Tresen Jux und Dollerei treibt oder in aller Ruhe die Ware sortiert, während die Kundschaft sich fragt, ob man gewisse Dinge nicht auch später erledigen kann und erst einmal sie, die Kundschaft, abfertigt. Einfach nur abfertigt und in kein überflüssiges Gespräch verwickelt, nach Art des Klassikers im Fastfood-Restaurant: „Was zu trinken dazu?“, als müsste einen, wenn man tatsächlich Durst hätte, jemand erst auf die Idee bringen, dagegen etwas Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Wir wissen natürlich: Die müssen das fragen. Und wir müssen uns damit abfinden. Denn aus dem, wie wir ihn probehalber nennen wollen: Servicedschungel findet man so leicht nicht wieder hinaus. In ihm wird weniger nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung verfahren als vielmehr danach, dass, wo es keine Probleme gibt, man eben welche schafft.

„Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne die in den Waren enthaltenen Zusatzstoffe zur Verfügung“: So ein Hinweis beim Metzger kann einen schon mal ins Grübeln bringen – nicht etwa dergestalt, dass man sich fragt, ob der Metzger im Zweifelsfall wirklich vorhätte, all die Nitrate und Nitrite, die Salze und die Phosphate aus den Würsten herauszufriemeln und dann über den Tresen zu reichen, man weiß ja, wie es gemeint ist (nämlich: nicht gut); man fragt sich vielmehr: Und was ist, wenn ich diesen Wunsch gar nicht habe, muss ich das dann extra sagen? Für Menschen, die sich aus allem gleich ein Gewissen machen, kann der Tag damit schon gelaufen sein, am besten dann ab ins Bett, nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr sagen, Kraft tanken für den nächsten Tag, der hoffentlich etwas reibungsloser abläuft.

Da kann es passieren, dass die Dame vor einem in der Warteschlange am Bäcker-Tresen eines Bio-Supermarkts, die eigentlich nur ein Brot haben will, allerdings geschnitten, gefragt wird: Mit Stufe zehn oder mit Stufe acht geschnitten? Darauf scheint die Dame nicht gefasst, so dass die Verkäuferin ihr beispringen muss: Acht sei dann schon sehr dünn, wahrscheinlich zu dünn, das Brot könnte, genau: zerbröseln, zehn wäre vielleicht doch besser. Wieder ein Problem, das es gar nicht gab, gelöst! Beim nächsten Einkauf, es ist wieder dieselbe, offenbar doppelt und dreifach geschulte Verkäuferin, folgendes Schauspiel: Eine Kundin möchte eines dieser länglichen Brote. Dieses? Nein, das daneben, das etwas hellere.

Nun könnte man diesem Wunsch einfach nachkommen. Aber es geht alles eben auch umständlich. Ob die Kundin ein Brot mit Mehl Typ 550 wolle, mit 812 oder lieber mit 1050? Hier ist nun guter Rat teuer, von einer solchen Lebensentscheidung ist die Kundin sichtlich überfordert, man will seine nervliche Anspannung schon in einem Schrei entladen: und für mich dann bitte das mit E605! Halt, nein, das war ja dieses Pflanzenschutzmittel, mit dem sich die Leute früher reihenweise umgebracht haben, auch „Schwiegermuttergift“ genannt. Es ist also nicht gerade Quality time, die man im Servicedschungel verbringt, da kann einen der Lebensüberdruss schon mal anfliegen. Vielleicht könnte man, wenn dieser Lockdown vorbei ist, einen neuen verhängen: einen Lockdown des Services? Am besten unbefristet.