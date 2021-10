Serie „Wildwechsel“ : Das Auerhuhn und seine Eigenarten

Wie genügsam diese großen Raufußhühner sind, deren schwarze Hähne Gewicht und Proportionen von Truthähnen oder stattlicheren Gänsen erreichen können und deren rostbraune Hennen klein und leicht wie Haushühner oder Fasanen sind. Wegen des unterschiedlichen Aussehens der männlichen und weiblichen Exemplare bescheinigen die Wildtierbiologen den Auerhühnern „ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus“.

Im Sommer ist an ihrer Losung, also ihren Ausscheidungen zu erkennen, dass ihre Schnäbel nach Kätzchen, Knospen, Samen, Blüten und Beeren ausgehen, aber wovon sie sich im Winter ernähren, ist kaum zu glauben. Da schaffen sie es, Wochen in Eis und Schnee zu überleben, auch wenn ihre einzige Äsung aus den Nadeln von Kiefern, Fichten oder Koniferen besteht. Aber wer sieht schon noch Auerhuhn-Losung. In Mitteleuropa ist Tetrao urogallus vom Aussterben bedroht, in Deutschland leben nur noch 750 bis 1000 Brutpaare, Bestand zuletzt abnehmend um 47 Prozent. Man muss schon Glück haben, um in den Blaubeeren den grünschillernd-schwarzen Kopf eines hervorschauenden Hahns zu entdecken.

Im Winter könnte man die charakteristischen Trittsiegel des Auerhuhns ausmachen, mit jenen nur in der kalten Jahreszeit ausgebildeten Zehenstiftchen, die das Einsinken in die Schneedecke verhindern. Auch lieben Auerhühner es, im Sand oder Staub zu baden, und kehren an die geeigneten Plätze immer wieder zurück. Manchmal lassen sich dann dort Mauserfederchen finden. So sind Losung, Äsungsreste, Trittsiegel und verlorene Federn Indikatoren für den aufmerksamen Waldgänger: Hier lebt, was auch Urhuhn oder Großer Hahn genannt wird.

Fehlende Sensibilität

Wie groß die Bestände tatsächlich sind, ist mit diesen Hinweisen allein nicht zu beurteilen. Wer sie zählen will, muss die Balzplätze aufsuchen. Das spektakuläre Schauspiel der akustisch durchsetzungsstarken Hähne, die während der akuten Phase der Werbung miteinander um die wählerischen Hühner konkurrieren, kann zum Zählen genutzt werden. Früher hat man die liebestollen und darum jede Deckung hinter sich lassenden Hähne beim Balzen geschossen: „Da tritt er heraus, den Stoß gebreitet, den Hals gebläht, fauchend, zischend, schnakelnd“, wie es bei dem im neunzehnten Jahrhundert beliebten bayerischen Jagdschriftsteller Anton Freiherr von Perfall aufgeregt heißt, und gemeint ist der Hahn, nicht der Jäger.

Doch bevor sich jetzt das Entsetzen über diese Vorstellung weiter ausbreitet, sollte man den Jägern des einundzwanzigsten Jahrhunderts Folgendes zugutehalten. Der größte europäische Hühnervogel ist nicht mit dem Gewehr ausgerottet worden, sondern mit den Mitteln der intensiven Land- und Forstwirtschaft und des Skitourismus. Im Gegenteil gibt es Nachweise, dass schonende, waidgerechte Bejagung einer Art wie dem Auerhuhn helfen kann, zu überleben. Denn wer Jägern bei entsprechend wachsenden Beständen Abschüsse in Aussicht stellt, weiß, dass sie dafür Jahre der Hege in Kauf nehmen würden, in denen sie nie einen Auerhahn in den Ofen schieben könnten.