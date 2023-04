Die Sonne war gerade erst aufgegangen, als ein seltsames Geräusch den Schläfer weckte. War es eine Stimme? Oder fuhr ein scharfer Gegenstand erbarmungslos über eine glatte Fläche aus Metall oder Glas? Kam das Geräusch aus diesem Zimmer oder aus dem Nachbarraum? War er überhaupt schon wach oder gehörten die unbekannten Laute noch zu seinem Traum? Während er ihnen lauschte, kam es ihm so vor, als säge eine schartige Klinge sein Herz entzwei. Welche Stimme hörte er da nur?

„Es war die Stimme, die endlos in unserer Seele schreit und uns unausgesetzt, heimlich und schmerzlich, peinigend und quälend, unerforschlich, unstillbar, unüberhörbar und unbarmherzig alles vorwirft, was wir getan, und zugleich, was wir nicht getan haben, die Stimme vager Gewissensbisse, unabänderlichen Bedauerns, verflossener Tage, uns begegneter Frauen, die uns vielleicht geliebt hätten, vergeblicher Freuden, gestorbener Hoffnungen, die Stimmes des Vergänglichen, des Flüchtigen, des Betrügerischen, des Verschwindenden, des Unerreichten, des nie Erreichbaren, die leise, dünne Stimme, die das Scheitern des Lebens, die Nutzlosigkeit der Mühen, die Ohnmacht des Geistes und die Schwäche des Fleisches beweint.“

So hatte der letzte Satz von Guy de Maupassant gelautet, den er am Vorabend gelesen hatte, bevor ihm die Augen zugefallen waren. Jetzt, beim Aufwachen, hatte er die Worte noch im Ohr, während sich das verstörende Geräusch wiederholte. Es war ein hartes Schlagen, ein Klacken, Kratzen und Trillern, ein aufgeregtes, empörtes Schmettern, das aus dem Nebenzimmer kam, wo ein kleiner Vogel immer wieder flügelschlagend gegen die Fensterscheibe flog und mit dem Schnabel wütend auf sie einhackte, als wollte er sie durchbrechen und ins Zimmer fliegen.

Aber was konnte es in diesem Raum so Wichtiges für den Vogel geben? Es musste etwas Existentielles sein, denn das kleine Tier war außer sich. Er blickte um sich, als könnte er den Raum mit den Augen eines bretonischen Buchfinks neu zu sehen lernen, doch es misslang. Dann begriff er: Es ging nicht um das Zimmer, es ging um die Scheibe, um das spiegelnde Fensterglas. Darin hatte der Vogel sein Ebenbild entdeckt und hielt es nun für einen Eindringling, einen Konkurrenten, der sein kleines Revier bedrohte. Während der Brutzeit kennt ein Buchfink in einer solchen Situation kein Pardon, der unverschämte Artgenosse wird bekämpft – wenn es sein muss, bis zur völligen Erschöpfung.

Buchfinken sind Spiegelfechter, wie man Vogelmännchen nennt, die bei der Revierverteidigung ihr eigenes Spiegelbild bekämpfen, weil sie zwischen der Realität und ihrem Widerschein auf einer reflektierenden Oberfläche nicht zu unterscheiden vermögen. Der Buchfink, sein bretonischer Nachbar, lag im erbitterten, aussichtslosen, vergeblichen Kampf mit sich selbst. Ach, mein Armer, sagte er seufzend, verbannte die Morgensonne aus seinem Leben und verhängte das Fenster und alle weiteren im Haus mit einem Tuch. Bruder Buchfink.