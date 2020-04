Sebastian Kurz : Widerspruch ist zwecklos

In Österreich macht ein Gesprächsprotokoll von sich reden, das einen interessanten Einblick in das Weltbild von Sebastian Kurz gewährt. Im Rahmen einer Corona-Krisensitzung Mitte März soll der Bundeskanzler bedauert haben, dass er noch keine wirkliche Sorge in der Bevölkerung spüre. Woraufhin er angeregt habe, dass man den Menschen mit drastischer Rhetorik Angst einjagen solle. Zum Beispiel, dass Eltern und Großeltern stürben. Oder dass bald jeder zumindest einen kenne, der an Corona gestorben sei. Für seine apokalyptische Rhetorik ist Kurz international bekannt. Der in Worte gekleidete Ausnahmezustand ist zentraler Bestandteil seines Erfolges. Das galt schon für die Flüchtlingskrise. Und gilt noch mehr für den „Kampf“ gegen Corona, der vor allem mit Kriegsrhetorik geführt wird.

Während man in Schweden an die Vernunft appelliert, geht man hierzulande den Weg der Angst. Warum ist das so? Ist der Österreicher tatsächlich mehr angst- als vernunftbegabt? Wenn man in Österreich jemanden fragt, was Vernunft eigentlich ist, meint er dann: eine Art von Hörigkeit, im Sinne von: „Wir müssen jetzt alle vernünftig sein“ (gleichbedeutend mit dem ÖVP-Credo „Hände falten Goschen halten“), oder meint er damit die auf Aufklärung beruhende kritische Eigenverantwortung. Es gilt zu befürchten Ersteres.

Böse Zungen behaupten, dass in Österreich die Aufklärung nie stattgefunden hat. Tatsache ist, dass Vorschriftshörigkeit, Denunziation, Mauscheln und Konfliktscheu zur österreichischen Mentalität gehören wie der Kartoffelsalat zum Schnitzel. Ganz böse Zungen behaupten, dies liege daran, dass aus einem mehr als fünfzig Millionen Einwohner zählenden Vielvölkerstaat, der Sprachen-, Religions- und Kulturvielfalt hochhielt, ein knapp Neun-Millionen-Einwohner-Zwergstaat wurde, in dem nur die Beamten übrigblieben.

Woran krankt die Nation wirklich?

Dessen neuer Messias heißt zweifelsohne Sebastian Kurz. Und man hat fast den Eindruck, er wundert sich selbst über die vorauseilende Unterwürfigkeit seiner Landsleute. Vor allem wenn man bedenkt, dass Kurz eigentlich nicht besonders charismatisch ist. Und auch sonst eher etwas Streberhaftes und Humorloses vermittelt. Ohne Zweifel legt er aber eine große Vernunftbegabung und Souveränität an den Tag. Er strahlt damit Entschlossenheit und Sicherheit aus. Was vielen im Augenblick am wichtigsten erscheint. Die Verlustängste sind vermutlich die größten Ängste zurzeit.

Das ganze Land befindet sich in einem erotisierten Zustand mit seinem Kanzler. Bei Umfragen liegt die ÖVP im Augenblick bei 48 Prozent. Die österreichischen Medien haben fast einhellig auf Heiligenverehrung umgeschwenkt. Nicht der Bundespräsident hält anlässlich des fünfundsiebzigjährigen Republikbestehens die Rede an die Nation, sondern der Kanzler, der dann eine ähnliche Rhetorik bedient wie Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg – Stichwort: Wiederaufbau. In Pressekonferenzen haben neben Kurz keine Virologen oder andere Experten Platz. Höchstens ein Vertreter des als willfährig hingestellten Koalitionspartners. Man hat fast den Eindruck, Oberarzt Kurz heile die Nation im Alleingang. Man fragt sich nur, an was sie in Wirklichkeit krankt.